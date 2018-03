TAROM introduce un serviciu online de autofacturare pentru clienti: Factura este emisa instant, fara timp de asteptare

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, 12 martie 2018, Compania Naționala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A. a lansat Serviciul de Autofacturare disponibil pentru persoanele fizice sau juridice care achiziționeaza bilete de pe site-ul companiei.

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- De la sfarșitul acestei luni, Tarom va introduce o noua cursa aeriana intre Cluj și Timișoara. Compania aeriana Tarom anunța ca noua cursa va fi funcționala din 25 martie. Aceasta va facilita o mai buna conexiune intre regiunile deservite de cele doua aeroporturi. Biletele costa de la 120 de euro in…

- Politisti de combaterea criminalitatii organizate din Valcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup infractional organizat, ai carei membri ar fi organizat licitatii online in care ar fi oferit fictiv spre vanzare autoturisme, telefoane, dar si alte bunuri, incasand banii, fara a livra…

- Spotify s-a lansat luni in Romania, cu o versiune gratuita si una premium bazata pe un abonament lunar. Cu o prezenta in 62 de piete si peste 159 de milioane de utilizatori activi, Spotify functioneaza chiar si fara conexiune la internet, arata un comunicat al reprezentantilor platformei.

- “Numele acelui functionar public virtual este Antonia si va face doua lucruri: acum, din prima etapa din 15 aprilie, va fi functional pentru a redirectiona cererile online depuse de cetateni. Daca e o cerere pentru parcare ea intra la primarie la ghiseul nostru de pe strada Motilor, de acolo…

- Te bucuri de o masa copioasa cand ieși cu prietenii la un restaurant, dar nu ești tocmai fana gatitului, mai ales seara cand sosești acasa de la job. Preferi sa iți petreci timpul liber altfel și deseori ajungi sa comanzi o pizza sau orice altceva pentru a scapa de grija prepararii cinei. Gatitul insa…

- Tarom ofera tarife reduse cu 20% pe toate zborurile proprii de Ziua Internationala a Femeii, atat pe rutele interne, cat si pe cele externe. Oferta este valabila pentru calatoriile pe cursele operate de Tarom in perioada 15 aprilie si 15 iunie 2018 (data ultimului retur). "Biletele sunt disponibile…

- La mai putin de o luna de la lansarea primului cazino online cu specific 100% romanesc, majoritatea parerilor exprimate de cei care si-au deschis un cont pe www.vladcazino.ro sunt pozitive, singurele neajunsuri fiind legate deocamdata de lipsa unor metode de plata destul de populare in randul jucatorilor…

- Veste buna pentru iesenii care urmeaza sa-si inmatriculeze masinile si sunt programati chiar si peste cateva luni la Serviciul de Inmatriculare din judetul nostru. Problema majora cu care se confrunta acest serviciu este numarul mic de angajati, raportat la numarul mare de programari care s-au mentinut…

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuala care a cunoscut o “explozie” in ultima perioada, poate fi folosita si in Romania pentru a face cumparaturi online. BeKid.ro este primul magazine online din Romania dedicat bebelusilor…

- Din dorința producatorilor de a vinde produse tradiționale și de calitate și vazand interesul cumparatorilor de a achiziționa aceste produse a rezultat ideea de realizare a unui portal de magazine online in care fiecare producator are posibilitatea gratuit de a prezenta și vinde produsele sale. Acest…

- Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis autorizatia de construire pentru nodul rutier Sebes al Autostrazii Sebes-Turda, capatul dinspre Autostrada Deva- Sibiu si DN1.

- Brico Depot continua sa ofere cele mai inspirate idei pentru proiectele de reamenajare a locuinței prin lansarea primului catalog disponibil exclusiv online. In urma unei selecții atente, bazata pe cele mai noi tendințe in design interior, clienții iși pot alege acum, mai rapid, produsele preferate…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a anuntat, joi, ca va cere parerea locuitorilor orasului despre soarta Cazinoului, acestia avand la dispozitie un formular online cu ajutorul caruia pot alege daca monumentul va ramane la Compania Nationala de Investitii sau va reveni la municipalitate…

- Soarta cazinoului ar putea fi decisa de constanteni. Incepand de astazi, timp de doua saptamani, acestia vor putea raspunde la un chestionar online, in care sa spuna cine ar trebui sa reabiliteze simbolul Constantei, cu ce fonduri, precum si ce destinatie finala sa aiba. Intre maretie si mizerie, cu…

- Serviciul de Protecție și Paza (SPP) se ferește sa lamureasca problema refuzului unor demnitari de a beneficia de serviciile stabilite conform legii. Solicitat de Sursa Zilei sa explice ce se va intampla cu ofițerii care trebuie sa asigure paza și protecția demnitarilor ce refuza serviciile acestora,…

- Pe data de 07.02.201, la Compania Nationala CFR SA Sucursala Regionala CF Constanta ndash; Statia Constanta Port B, a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator.Constantin Dascalu, de 46 de ani, in timpul participarii la lucrarile ajutatoare pentru baraj mecanizat la linia 8A, Statia Constanta…

- Suspendarea unor curse operate de Compania Nationala de Transporturi Aeriene TAROM pe Aeroportul Iasi a incins din nou spiritele in jurul aerogarii. Informatia, neconfirmata de TAROM, reaprinde temerile aparute cu o luna in urma, cand ziarul nostru a relatat ca o ieseanca s-a trezit cu rezervarea facuta…

- Circa 63% dintre magazinele online din UE nu permit cumparatorilor sa faca achizitii din alt stat membru. In aceste conditii comerciantii vor fi obligati sa ii trateze pe clientii online dintr-un alt stat UE la fel ca pe cei locali, adica sa le ofere acces la aceleasi preturi sau conditii de vanzare…

- Compania Nationala de Transporturi Aeriene TAROM suspenda in sezonul de vara zborurile cu plecare din Iasi catre Torino, Madrid si Munchen, dar si Suceava – Torino. Singurele rute internationale pe care TAROM le va mai opera de la Iasi raman cele catre Tel Aviv si Luton. Ruta Iasi – Madrid a fost inaugurata…

- Compania Naționala de Transporturi Aeriene TAROM suspenda in sezonul de vara zborurile cu plecare din Iași catre Torino, Madrid și Munchen, dar și Suceava – Torino. Singurele rute internaționale pe care TAROM le va mai opera de la Iași raman cele catre Tel Aviv și Luton. Ruta Iași – Madrid a fost inaugurata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la Serviciul de Protecție și Paza. Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila anunta ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. In aceeasi zi, vicepremierul Paul Stanescu sustinea…

- Serviciul de Informații Externe (SIE) a transmis, miercuri, Sursa Zilei un raspuns oficial in scandalul provocat de dezvaluirile facute de site-ul tolo.ro. Potrivit site-ului, numele fratele generalului Silviu Predoiu – Gabriel Predoiu, fost ofițer SRI – apare intr-un dosar instrumentat de DIICOT in…

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- SIMONA HALEP a invins-o pe KAROLINA PLISKOVA si s-a calificat in semifinalele Australian Open. "Ma bucur mult sa fiu in semifionale, am mai fost doar la juniori. Nu a fost cel mai bun inceput de meci, dar am restartat si apoi totul a mers conform planului", a declarat Simona dupa meci. SIMONA…

- Aproximativ 4% din comenzile primite de Fashion Days, cel mai mare jucator de pe piata locala de moda online, in ultimele trei luni au fost livrate prin intermediul Postei Romane, retailerul facand disponibila aceasta optiune din octombrie 2017. Aproximativ 4% din comenzile primite de…

- Practic, singurele schimbari majore vizeaza in mod direct aplicațiile pe care taximetriștii le considera concurente. Principalul articol al hotararii luate de Consiliu scoate in afara legii aplicații ca Uber, Clever Taxi sau Taxify. “Pe teritoriul Municipiului București, serviciile de dispecerat sunt…

- Microsoft aduce, printr-un update, opțiunea ‘do not disturb’ pentru Xbox One. Opțiunea poate fi folosita atunci cand vrei sa joci online fara sa fii batut la cap de mesaje, invitații sau alte notificari. ‘Cateodata iți dorești sa te concentrezi asupra jocului fara…

- Anul trecut, Google a introdus cinci noi modalitati de a construi o prezenta online captivanta, care arata clientilor ce inseamna afacerea in sine. O prezenta online puternica este o componenta esentiala a strategiei de marketing, indiferent de marimea afacerii sau de industria in care apartine.

- Circa 35% dintre IMM-uri folosesc internetul pentru a efectua tranzactii si plati online, arata un studiu realizat pentru cea de-a 15-a editie a Cartii Albe a IMM-urilor realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Totusi. principalul scop pentru…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Plata cu telefonul va fi disponibila pentru clientii care detin smartphone-uri cu sistem de operare Android si va consta in apropierea smartphone-ului de terminalele contactless ale comerciantilor. Pentru clientii care detin smartphone-urile cu sistem de operare iOS plata cu telefonul nu va fi posibila,…