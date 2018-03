Stiri pe aceeasi tema

- Drumul de la Iasi la Timisoara dureaza doua ore cu avionul, pentru ca Tarom a lansat prima cursa pe aceasta ruta. In anul Centenarului, compania isi propune sa uneasca, pe calea aerului, cele mai importante orase ale Romaniei. Pretul unui bilet porneste de la 40 de euro dus-intors.

- Compania aeriana Tarom a inaugurat duminica cursa aeriana Iași - Timișoara, zbor sarbatorit cu dansuri populare și tort tematic. La evenimentul de lansare, organizat pe aeroportul din Iasi, au fost prezenți directorul general al Tarom, Werner Wolff, președintele Consiliului Judetean Iasi si reprezentanti…

- Organizat de Primaria Oravita, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Agricultura Caras-Severin, si cu unitatile de invatamant din localitate, targul le-a oferit producatorilor agricoli din judet oportunitatea de a-si expune produsele. S-au remarcat agricultorii deja cunoscuti, care…

- Compania aeriana de stat Tarom va introduce zboruri pe ruta Timisoara-Iasi din 25 martie, cu o frecventa de patru curse saptamanal. „Alaturi de cursa spre/dinspre Iasi, cu o frecventa de 4 zboruri pe saptamana, incepand cu sezonul de vara, compania va introduce si cursele spre/dinspre…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, miercuri, informarea de vreme deosebit de rece, valabila pentru intreaga tara. Totodata, meteorologii au emis o avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, si care va intra in vigoare joi, la ora…

- Primaria Municipiului București, prin Teatrul Dramaturgilor Romani, anunța un nou proiect care va avea primele reprezentații in acest week-end. Sambata, 24 martie și duminica, 25 martie 2018, incepand cu ora 19.00 in sala Ion Baieșu a Teatrului Dramaturgilor Romani va avea loc spectacolul Dona Juana…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- CFR CLUJ-FCSB 2018. Preturile sunt accesibile, iar biletele se vand pe banda rulanta, existand un interes special din partea suporterilor, scre telekomsport.ro. 25 de lei la peluza, 50 de lei la tribuna a II-a si intre 40 si 120 de lei la tribuna l trebuie sa plateasca clujenii. Citeste si Gigi…

- De la sfarșitul acestei luni, Tarom va introduce o noua cursa aeriana intre Cluj și Timișoara. Compania aeriana Tarom anunța ca noua cursa va fi funcționala din 25 martie. Aceasta va facilita o mai buna conexiune intre regiunile deservite de cele doua aeroporturi. Biletele costa de la 120 de euro in…

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca, in zona…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Elveția, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup by BNP Paribas, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro. Preturile biletelor sunt, dupa cu urmeaza: Inel 1 = 130 Ron, Inel 2 = 95 Ron, Inel 3 = 75 Ron. Pe o comanda pot fi achiziționate cel mult…

- Federația Româna de Tenis a anunțat ca au fost scoase la vânzare biletele pentru meciul de tenis România - Elveția, din cadrul Fed Cup, de la Cluj-Napoca.Astfel, biletele pentru întâlnirea România - Elveția, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale…

- ROMANIA ELVETIA FED CUP. Biletele pentru intalnirea Romania – Elvetia, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Cupei Federatiei, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro, la preturi cuprinse intre 75 de lei si 130 de lei, informeaza FR Tenis. Preturile tichetelor sunt de 130 de lei la…

- Biletele pentru intalnirea Romania – Elvetia, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Cupei Federatiei, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro, la preturi cuprinse intre 75 de lei si 130 de lei, informeaza FR Tenis.

- Centrul Infotrafic al Poliției avertizeaza ca luni, in intervalul orar 08:00-17:00, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Pitesti, intre kilometrii 10+500 si 40, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea parapetului…

- Președintele Consiliului Județean Timiș vrea cu orice preț sa demoleze Stadionul Dan Paltinișanu. Deși anunțul facut de social-democratul Calin Dobra a starnit nemulțumirea microbiștilor din capitala Banatului și chiar pe cea a primarului Timișoarei, Dobra anunța, printr-o postare pe Facebook, ca nu…

- De Ziua Internationala a Femeii, TAROM pune in vanzare bilete de avion la tarife cu 20% reducere pe toate rutele interne si externe. Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, oferta este valabila pentru calatoriile pe cursele operate de TAROM in perioada 15 aprilie si 15 iunie 2018…

- Tarom ofera tarife reduse cu 20% pe toate zborurile proprii de Ziua Internationala a Femeii, atat pe rutele interne, cat si pe cele externe. Oferta este valabila pentru calatoriile pe cursele operate de Tarom in perioada 15 aprilie si 15 iunie 2018 (data ultimului retur). "Biletele sunt disponibile…

- Peste maximum patru ani, Timisoara va fi legata de autostrada A1 prin intermediul unui drum cu patru benzi, care sa asigure o circulatie mai fluenta si in timp util spre nodul de urcare pe A1 de la Giarmata. Este vorba despre DJ 691, deocamdata singura cale de acces dinspre capitala Banatului…

- O defecțiune la una dintre ușile unui vagon de tren a provocat haos in stația de metrou Unirii 2. Pasagerii au fost debarcați și s-au urcat intr-un alt tren. Din aceasta cauza, statia de metrou care e de obicei foarte aglomerata dimineata, a devenit neincapatoare. Trenurile au circulat cu staționari…

- Wizz Air lanseaza, luni, cea de-a doua editie a Wizz Youth Challenge, un concurs international de studii de caz care le permite studentilor din universitati si din colegii sa-si arate potentialul si sa vina cu idei inovatoare, out-of-the-box, ca raspuns la o provocare de afaceri stabilita de companie.…

- Deputatul USR de Timis, Catalin Drula, a declarat vineri ca a propus companiei Tarom sa analizeze oportunitatea deschiderii unui mini-hub la Timisoara, prin pozitionarea unei aeronave permanent la Aeroportul International Traian Vuia, cu care sa opereze direct zboruri externe. "Salut vestea introducerii…

- „Aceste noi zboruri reprezinta un prim pas al unui proiect ambitios de operare intre punctele interne ale Romaniei, proiect initiat in anul Centenarului prin compania nationala a Romaniei", a transmis compania Tarom. „O astfel de legatura reprezinta o sansa in plus pentru dezvoltarea economica a Moldovei",…

- Oficialii Aeroportului International Iasi au anuntat din ce perioada compania TAROM va introduce curse interne directe Iasi-Timisoara. Compania nu va asigura si legatura de la Iasi la Cluj Napoca.

- „Doua destinații vor fi introduse de la Timișoara de catre compania aeriana Tarom. Aeronavele companiei aeriene naționale care vor zbura spre Iași și Cluj vor fi o alternativa aeriana la rețeaua naționala de transport rutiera și feroviara intre cele trei regiuni istorice: Banatul, Transilvania și…

- Operatorul aerian de stat Tarom a anunțat, miercuri, ca va lansa mai multe zboruti interne, in sezonul de vara. Astfel, potrivit companiei, în sezonul de vară, Tarom lansează zborurile directe Cluj - Timișoara și Iași – Timișoara. Primele zboruri sunt…

- Ca in fiecare an, Teatrul National Targu-Mures (prin cele doua Companii ale sale) se alatura Campaniei Nationale ARTISTII PENTRU ARTISTI, eveniment organizat de UNITER. In acest sens, actorii targumureseni vor sustine reprezentatiile CARTEA JUNGLEI din data de 8 Martie 2018, de la ora 17.00, la Sala…

- La cateva saptamani dupa ce Blue Air a decis sa nu mai opereze ruta Iasi – Timisoara – Cluj Napoca – Iasi, Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, a anuntat in cadrul unei intalniri avute cu reprezentati ai firmelor de IT din oras ca TAROM va zbura de la finalul lunii martie din Iasi catre…

- Tarom va introduce curse din Timișoara spre Iași și Cluj, din luna martie. Decizia a fost luata dupa ce, recent, compania privata Blue Air a renunțat sa opereze aceste destinații. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Iași și confirmat de autoritațile timișorene. Amintim ca la conducerea…

- Anuntul a fost facut de oficialii Consiliului Judetean Iasi, care au anuntat ca discuta cu sefii din Ministerul Transporturilor pentru ca aceasta cursa aeriana interna sa fie reluata in cel mai scurt timp.

- Dupa starea liniilor feroviare, nici n-ar trebui sa creasca Dupa calculelele constructorilor, in ritmul actual cu care se mai... carpește cate o linie de cale ferata, modernizarea intregii retele ar dura aproape cinci mii de ani. Asadar, 30 de kilometri pe ora este viteza medie cu care circula trenurile…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana ca trafic de pasageri din Romania, mareste frecventa zborurilor pe ruta Bucuresti-Londra Luton cu cinci zboruri saptamanal (de la 21 la 26). Biletele pe aceasta ruta au preturi incepand cu 199 de lei pe segment. Cresterea frecventelor se datoreaza…

- Biletele pot fi cumparate inca de pe acum din reteaua entertix si de pe site-urile myticket.ro si entertix.ro. Preturile biletelor variaza intre 50 lei (cat. II) pana la 120 lei (cat. VIP), miercuri si joi, 14 si 15 martie 2018; 60 lei (cat. II) pana la 175 lei (cat. VIP), vineri, 16 martie 2018;…

- Ronnie O’Sullivan, Mark Selby si Stuart Bingham, la Romanian Snooker Masters 2018. Trei dintre cei mai talentați jucatori de snooker din toate timpurile si-au confirmat prezența la cel mai important eveniment de snooker din Romania, organizat in perioada 14-18 martie la Circul Metropolitan Bucuresti.…

- Prețurile la pompa continua sa creasca luna de luna, România fiind campioana scumpirilor la combustibili din UE în ultima jumatate de an. Pragul de 6 lei pe litru este deja depașit de anumite sortimente de carburanți.

- Compania aeriana TAROM pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe, de Ziua Indragostiților. Oferta este valabila pana pe 2 februarie, pentru zborurile cu plecare din București, dar și pentru cele din Oradea, Satu Mare, Cluj, Timișoara, Suceava sau Iași. Biletele de avion la prețuri…

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- Incepand cu data de 1 februarie, tarifele la transport la operatorul Livio Dario, se vor mari. Masura vine ca urmare a creșterilor prețului la combustibil și majorarea salariului minim pe economie. Proiectul de majorare a tarifelor va fi supus la vot in ședința de CJ din data de 25 ianuarie. Prin cererea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca actualizeaza tarifele la rovinieta, astfel ca in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, intre care si autoturisme, raman nemodificate, in unele cazuri pretul rovinietei creste de pana la trei ori.

- Biletele de la TAROM pentru ruta Iasi - Madrid sunt blocate, dupa cum afirma o pasagera care a luat teapa de doua ori. Femeia a platit pentru zboruri directe si a fost anuntata ca va avea de calatorit noua ore in loc de patru din cauza escalei din Bucuresti. Cand a sunat la companie, a fost informata…

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, in timp ce, in categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul combustibililor, releva datele…

- Air France-KLM a lansat, marti, o campanie promotionala cu reduceri de pana la 40% pentru bilete catre peste 100 de destinatii din America de Nord, America de Sud, Asia, Africa, dar si din zona Caraibelor si a Oceanului Indian. Iubitorii destinatiilor exotice isi pot achizitiona bilete catre…

- Criza din Iran, țara macinata de mai multe zile de proteste extinse, a creat o furtuna pe piața petroliera internaționala. Prețurile au explodat, iar România nu poate evita unda de șoc.

- CFR Calatori reduce, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2018, preturile biletelor pentru "Trenurile Zapezii". Este vorba despre garniturile care au ca destinatie, punct de plecare sau care doar tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit companiei,…

- Anul 2017 a fost unul bun pentru cei care au investit in imobiliare si au scos la vanzare un apartament sau o casa, dar mai putin placut pentru cei care au achizitionat o proprietate. Preturile au crescut, probabil ca urmare a cresterii veniturilor, dar si a relaxarii conditiilor de creditare din partea…