Tarom, cu un picior afară din groapă. Cum vor fi stopate pierderile La inceputul lunii noiembrie 2017, compania nationala de transport aerian estima ca va inregistra pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, cifrele fiind avansate in proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor. Dupa demisia fostului director general, cel care a preluat funcția, Werner-Wilhelm Wolff, și membrii Consiliului de Administrație, au reușit in luna decembrie a anului trecut sa stopeze o parte semnificativa din pierderi și s-a reușit taierea a peste 60 milioane de lei din costuri. Potrivit unor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Numit in Noiembrie 2017 la carma TAROM, Werner-Wilhelm Wolff incepe sa-si arate valoarea. Desi erau prevazute pierderi de 206.79 milioane de lei urmare a managementului defectuos al predecesorilor Florin Susanu, Eugen Davidoiu si Daniela Dragne, “neamtul” si echipa lui au reusit sa reduca pierderile…

- Compania naționala aeriana Tarom a anunțat ca face recrutari pentru personal, cele mai multe posturi vacante fiind pentru insoțitori de bord. Potrivit unui anunț postat pe site-ul comapaniei, operatorul aerian recrutează 20 de însoțitori de bord, pe o perioadă determinată…

- Compania care asigura transportul in comun subteran are un nou sef. Este vorba despre Dumitru Sodolescu, desemnat in postura de director general al Metrorex de catre reprezentantii Consiliului de Administratie al companiei, din cate se precizeaza, vineri, intr-un comunicat oficial. Mandatul sau este…

- Banca Transilvania va derula in perioada 1 -23 martie un proces de rascumparare a 10 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. . Actiunile bancii au deschis sedinta de joi in scadere cu 0,61% ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor…

- Sutele de mii de bucuresteni care au centrale termice de apartament alimentate cu gaz risca sa aiba probleme de incalzire, in zilele urmatoare, in conditiile in care, miercuri, 28 februarie, Sistemul National de Transport (SNT) al gazelor a intrat in stare de dezechilibru si era pe punctul de a ajunge…

- Asa cum era, practic, de asteptat, gruparea din jurul Companiei de Apa a facut tot ce i-a stat in putinta pentru ca Adunarea Generala a Actionarilor, care trebuia sa aiba loc marti la pranz, sa nu se desfasoare, castigand, astfel, aproape o zi pentru a studia posibilitatile legale si a trage sforile…

- Adunarea Generala a Acționarilor Compania de Apa SA ar trebui sa se intruneasca, marți la pranz, intr-o ședința ordinara, cu intenția declarata de a rezolva ,,vidul de putere“ generat de incetarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al operatorului județean de apa și canalizare, prin numirea…

- Consilierii locali vor aproba într-o sedinta extraordinata, care va avea loc miercuri, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Potrivit documentului, CTP Cluj-Napoca SA a estimat veniturile totale bugetate în anul 2018 de 142,5…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Curtea de Conturi a descoperit ca membrii Consiliului de Administrație și-au luat drepturi necuvenite in valoare de 3.000 de lei, iar personalul de conducere a primit fara temei legal tichete de masa in valoare de 5.000 de lei. Mai mult, societatea a pierdut 6.000 de lei din cauza ca nu au fost aplicate…

- Guvernul britanic se pregateste pentru un anunt care ar urma sa vina de la Unilever, una din cele mai mari companii britanice, care va informa ca a decis sa aleaga Olanda in detrimentul Marii Britanii pentru noul sau sediu general, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- • Estimarile ministrului Petcu nu s-au adeverit! Anul 2017 a fost unul profitabil pentru Complexul Energetic Oltenia. Profitul estimat de oficialii CEO este mai mic insa decat cel anunțat de fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, in octombrie, la Targu-Jiu. Profitul estimat de unul dintre…

- Mai multe companii si agentii ale statului, printre care Tarom, Posta Romana, CFR si chiar ANAF, au avut nereguli grave in anul 2016, potrivit Raportului Curtii de Conturi, printre care bonusuri si remuneratii ilegale. In total, raportul numara 21.427 de abateri si erori financiar-contabile in valoare…

- Curtea de Conturi constata abateri Actiunile de audit financiar si de conformitate efectuate anul trecut de catre Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile…

- Tarom a platit despagubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularitatilor de zbor, in perioada 2012-2016, potrivit unui raport al Curtii de Conturi. Compania aeriana nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal,…

- Compania hoteliera Turism Felix (TUFE), controlata de SIF Transilvania, a raportat pentru 2017 venituri totale de 61,1 milioane de lei, fata de 62,02 milioane de lei in 2016 si un profit net de 3,68 milioane de lei, in scadere cu 33% fata de anul precedent. In perioada analizata, capitalurile…

- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- La patru luni de cand preluase, interimar, functia de director general al companiei, Elena Petrascu a decis sa renunte la aceasta postura. Astfel ca si-a prezentat demisia Consiliului de Administratie al Postei Romane. Un anunt in acest sens a fost facut vineri, din directia companiei. “Astazi, a sosit…

- Ce bugete vor avea societatile CJ Cluj in 2018. Unde se castiga cei mai multi bani Consiliul Judetean (CJ) Cluj urmeaza sa aprobe in sedinta din 19 februarie bugetele regiilor si societatilor comerciale la care este actionar majoritar pentru 2018. S.C. Tetarom SA, societatea…

- Clujul e fruntas la alimentarea cu apa potabila. 350 milioane de euro de la UE pentru Compania de Apa Someș Numarul persoanelor care primesc apa de la Compania de Apa Someș s-a dublat in timp ce numarul localitaților deservite a crescut de aproximativ 10 ori. Devenita, în anul 2006, primul…

- „Rezultatele financiare inregistrate de Alro in 2017 sunt cele mai bune din ultimii zece ani, de la primele semne care prevesteau in 2008 inceputul crizei in industria aluminiului. Datorita strategiei noastre pe termen lung de integrare pe verticala, am reusit sa monitorizam si sa reducem impactul…

- Au trecut 12 ani de atunci, iar Tom Ferry conduce astazi una dintre cele mai mari companii de consultanta in imobiliare din Statele Unite. Compania sa, Tom Ferry - Your Coach, ii invata pe agentii imobiliari cum sa faca milioane prin stapanirea tehnicilor de vanzare si marketing. "Un agent decent vinde…

- Noul presedinte al Consiliului de Administratie al companiei Cupru Min Abrud este Radu Coșarca, fost prezentator de știri, care i-a luat locul lui Remus Vulpescu dupa ce acesta a demisionat. Este a doua schimbare importanta la conducerea firmei de stat, dupa ce Gheorghe Chindriș i-a luat locul lui Nicolae…

- Google desfasoara in prezent mai multe programe de tip „bug bounty", programe prin care cei care descopera probleme de securitate in cadrul produselor companiei sunt recompensati financiar. Google Chrome si Android sunt doar cateva din produsele in jurul carora exista astfel de programe. In…

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra…

- Prima ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului (CLM) Craiova pe anul 2018 a avut trei teme care au starnit discuții, una dintre ele incingand la un moment dat și spiritele: majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Companiei de ...

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, cu rol in gestionarea axelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a autorizat pana la finele anului 2017 cereri de rambursare in valoare totala eligibila de peste 4,658 miliarde…

- Soldul creditelor companiei „Air Moldova” a scazut cu 110 milioane in 2017 sau cu mai bine de o treime – de la 310 milioane la 200 de milioane de lei. Totodata, foarte important este faptul ca Compania nu are datorii expirate fata de bancile comerciale, bugetul statului ori salariati. Cifrele financiare…

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a facut primele declaratii dupa ce, la Bucuresti, la Ministerul Energiei, s-a hotarat majorarea fondului de salarii al companiei. Astfel, acesta a facut cunoscut modul in care vor fi adaugate in veniturile angajatilor companiei sumele…

- Banca Transilvania (TLV), a doua cea mai mare banca locala dupa active si unul dintre cei mai activi investitori din sistemul bancar, a devenit actionar al Victoriabank, prima banca infiintata in Republica Moldova si a treia in functie de active, cu o participatie de peste 66%, alaturi de Banca…

- Este doar o chestiune de timp pana cand compania Tarom va disparea de pe piața, a declarat Jozsef Varadi, CEO al companiei maghiare Wizz Air, intr-o conferinta de presa la București.Șeful Wizz Air a criticat mișcarile sindicale care au dus la blocarea unor zboruri ale unor companii cunoscute…

- Compania TAROM pierde anual milioane de euro se arata intr-un raport al Corpului de control al premierului. Documentul are 177 de pagini si mentioneaza furturi de piese, furturi de mancare de la bord si decizii manageriale care au adus companiei daune anuale de milioane de euro. In raportul…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de control la Compania de autostrazi (CNAIR), potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor. CNAIR e condusa de Stefan Ionita, iar Adrian Mladinoiu face parte din conducere. Ambii sunt considerati apropiatii lui Liviu Dragnea. ...

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: ANTON MARIN, la data faptei secretar de stat și de vicepreședinte al Consiliului Tehnico – Economic…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- La finalul lunii noiembrie, Werner Wolff, fost director in cadrul retelei de dealeri BMW Automobile Bavaria, a fost numit director general al companiei de stat Tarom, al cincilea sef al companiei din acest an. Reevaluarea cheltuielilor a generat, intr-o prima etapa, optimizarea activitatilor…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Transportatorul roman de gaze naturale Transgaz SA a depus, la Comisia pentru Organizarea si Desfasurarea Concursurilor Comerciale si Investitionale de Privatizare a Proprietatii Publice din Chisinau, oferta pentru preluarea societatii Vestmoldtransgaz cu care va construi conducta Iasi-Ungheni.…

- Consiliul de Administratie al producatorului de tevi si profile din PVC Teraplast a hotarat ca, incepand cu 31 decembrie, sa preia activitatea Politub, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata tevilor de apa si gaz din Romania, pretul acestei preluari fiind de 21,8 milioane de lei.Suma…

- ”Cu patru voturi din sapte (Remus Vulpescu nu a votat), Consiliul de Administratie aproba incheierea unui act aditional la contractul de mandat nr. 14/07.12.2016 pentru prelungirea cu trei ani a mandatului de director general al lui Remus Vulpescu, (...) care va inceta oricand inainte de implinirea…

- Un hotel din inima Bucureștiului este vandut la preț de nimic. Un complex turistic pe malul lacului Snagov este folosit in scheme de deturnare de fonduri, iar astazi zace uitat de lume. In ambele cazuri, este vorba despre “Astoria”. Tradus, patrimoniul CFR a fost vaduvit de active valoroase, care ar…

- Ministerul Transporturilor vrea sa modifice legislatia in vigoare astfel incat bugetul companiei Tarom sa fie construit si aprobat doar prin ordin comun al ministrului Transporturilor si ministrului Finantelor Publice, la propunerea Adunarii Generale a Actionarilor. Astfel, Tarom va fi "exceptat…