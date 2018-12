TAROM continuă campania 'Oriunde te poartă imaginaţia' Incepeti luna cadourilor alaturi de TAROM! Pe tot parcursul lunii decembrie, compania nationala TAROM ofera cadou romane ilustrate de poveste pentru pasageri. Ne aratam aprecierea fata de toti parintii si copiii care au investit incredere in compania noastra. In semn de multumire pentru ca au ales TAROM, dorim sa marcam impreuna luna cadourilor cu un dar special pentru toti copiii pasageri: un roman clasic ilustrat, din colectia SuperErou. Toti copiii care calatoresc cu noi in intervalul 6-31 decembrie a.c. vor primi unul dintre cele 10 romane ilustrate de colectie. - Alice in Tara Minunilor… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

