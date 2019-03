TAROM: Campanie promoţională pentru bilete de avion la zboruri către Erevan, Tbilisi, Odessa, Paris şi Cairo Compania aeriana TAROM pune la dispozitia calatorilor, timp de zece zile, bilete la preturi promotionale catre Erevan, Tbilisi, Odessa, Paris si Cairo. Potrivit unui comunicat al companiei, transmis miercuri AGERPRES, pretul unui bilet dus-intors, cu toate taxele si serviciile incluse, spre Erevan, Tbilisi sau Odessa porneste de la 119 euro. In acest tarif sunt incluse: bagaje (atat de cala, cat si de mana), catering on-board si formalitati de check-in. De asemenea, pentru o calatorie dus-intors la Paris sau Cairo, un bilet de avion costa de la 149 de euro in aceleasi conditii full-service. Ofertele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

