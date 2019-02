Stiri pe aceeasi tema

- Compania TAROM si-a majorat cu 1,4% cota de piata in Romania in 2018, prin cresterea cu 40% a numarului de pasageri pe rute interne, fata de anul 2017, potrivit datelor operatorului aerian national, remise Agerpres .

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a achizitionat si restul actiunilor pe care nu le detinea la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect si extinzandu-si, astfel, prezenta in Germania si Austria, transmit DPA si Reuters. Austriacul…

- Traficul de pasageri pe aeroporturile din Romania a depasit anul trecut pragul de 21 milioane de pasageri, in crestere cu 7,7% fata de nivelul inregistrat in 2017, arata o analiza ZF, pe baza datelor de la Asociatia Aeroporturilor din Romania.

- ​Dacia a vândut în țarile UE peste 519.000 de mașini anul trecut, cu 12% mai mult fața de 2017, arata datele ACEA. Per total, piața mașinilor noi a ramas la nivelul din 2017, în jurul a 15,1 milioane de mașini noi. Grupul Volkswagen are 24% din piața UE, iar PSA-Opel are 16%.Dacia…

- Anul 2018 a fost unul al recordurilor in ceea ce priveste intarzierile zborurilor. La nivel global, in 2018, s-a inregistrat un record: mai mult de 10 milioane de pasageri au avut parte de zboruri intarziate, anulate si supra rezervate. Recordul este valabil si pentru Romania, numarul acestor pasageri…

- Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP) au achizitionat in 2018 un numar de 45 de autobuze electrice si 75 de autobuze diesel, marca Mercedes. In 2019, vor fi investite zeci de milioane de euro in alte autobuze electrice, tramvaie si troleibuze. Banii vin din fonduri europene.