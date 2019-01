Stiri pe aceeasi tema

- Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii.

- Compania aeriana, TAP Air Portugal, informeaza ca, incepand cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta directa Lisabona – Bucuresti, din cauza profitabilitatii reduse, informeaza un comunicat al companiei.

- In perioada 15 - 18 Noiembrie 2018 Compania TAROM participa cu stand de prezentare propriu, la cea de-a 40-a editie a Targului de Turism al Romaniei. In cadrul acestui eveniment de anvergura in industria turismului national la care vor fi prezenti peste 215 de expozanti si va fi vizitat de oficiali,…

- Casa de Cultura a Studentilor din Ploiesti, in parteneriat cu Universitatea Petrol – Gaze, Primaria orașului Bușteni și Centrul Cultural „Aurel Stroe” din aceeași localitate, organizeaza in perioada 26 – 28 octombrie cea de-a XIV-a editie a Galelor teatrului studentesc “Seri in lumea Thaliei”. Spectacolul…

- Compania TAROM anunta lansarea aplicatiei mobile TAROM app, pe Apple IOS. De astazi, pasagerii nostri isi pot achizitiona bilete de pe terminalul mobil, atat pe platforma Apple cat si Android. Aplicatia TAROM, prima din istoria companiei, ofera pasagerilor o experienta prietenoasa pornind de la cautarea…

- Serialul TV bazat pe primul volum din tetralogia napoletana a Elenei Ferrante, "Prietena mea geniala", si asteptat cu nerabdare de fanii scriitoarei italiene, va fi difuzat in 56 de tari, a anuntat luni distribuitorul sau, compania Fremantle, informeaza AFP. Prezentat in avanpremiera la…