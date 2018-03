Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Tarom a inaugurat duminica zborul aerian care leaga Timisoara de Iasi. Pretul unui bilet porneste de la 20 de euro de persoana, iar frecventa zborurilor va fi de patru pe saptamana.Directorul companiei aeriene Tarom, timisoreanul Werner Wolff, a venit la Timisoara la bordul…

- Dupa ce a pierdut o serie de destinații și curse prin plecarea companiilor Blue Air și Ryanair, Aeroportul Internațional Timișoara a inaugurat duminica o noua cursa. Este vorba de o legatura aeriana funcționala pana acum cateva saptamani, cea de la Timișoara spre Iași și retur. Aceasta va…

- Seful Tarom, Weerner Wolf, a declarat duminica, cu ocazia inaugurarii cursei Iasi – Timisoara, ca se asteapta ca in acest an compania sa aiba profit, dupa ce a decis sa renegocieze contracte in urma carora cheltuielile au fost taiate cu circa 70 milioane de euro.

- Operatorul aerian national Tarom introduce, incepand de astazi, zboruri de la Timisoara catre Iasi. Miscarea vine dupa ce compania Blue Air a anuntat la inceputul lunii trecute ca renunta la aceasta cursa.

- La eveniment au participat presedintele CJ, Maricel Popa, directorul provizoriu al Aeroportului, Monica Nichitus, Maria Petrescu - directorul Continental si presedintele Camerei de Comert, Paul Butnariu. De asemenea, la momentul festiv a participat si directorul general Tarom, care, alaturi de ceilalti…

- Compania aeriana TAP Air Portugal a anuntat peste 100 de pasageri ai unui avion care urma sa decoleze din Stuttgart cu destinatia Lisabona ca zborul va fi anulat din cauza „incapacitatii co-pilotului”, scrie The Guardian potrivit News.ro . Zborul a fost anulat dupa ce un angajat al aeroportului a observat…

- Peste 100 de pasageri au fost nevoiți sa ramana in Stuttgart dupa ce, chiar inainte de decolare, s-a descoperit ca unul dintre piloți era beat, scrie Guardian. Compania aeriana TAP Air Portugal a cerut scuze ca a fost nevoita sa anuleze zborul ”din cauza incapacitații pilotului”.

- Vineri au fost anulate sase curse pe aeroportul Henri Coanda, de langa Bucuresti, iar intarzierile pot depasi si doua ore, potrivit informatiilor afisate pe site-ul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Austriacul Niki Lauda, triplu campion mondial de Formula 1, a anuntat in decembrie achizitionarea Niki, compania aeriana pe care a infiintat-o in 2003 si a vandut-o Air Berlin in 2011. Si proprietarul British Airways, firma IAG, precum si compania low-cost Ryanair erau interesate de preluarea Niki. Ryanair…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, scoate și Craiova din programul de iarna, dupa ce a luat aceeași decizie și in legatura cu Oradea și a inchis baza de la Timișoara, scrie Profit.ro. Decizia de a nu mai opera pe aeroportul din Oradea a fost luată…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Ryanair iși continua demersurile de retragere din Romania! Dupa ce a suspendat toate zborurile din Oradea și Timișoara, Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, renunța și la zborurile din Craiova, potrivit Profit.ro.Compania irlandeza a invocat motive comerciale pentru inchiderea…

- De la sfarșitul acestei luni, Tarom va introduce o noua cursa aeriana intre Cluj și Timișoara. Compania aeriana Tarom anunța ca noua cursa va fi funcționala din 25 martie. Aceasta va facilita o mai buna conexiune intre regiunile deservite de cele doua aeroporturi. Biletele costa de la 120 de euro in…

- Reynaers Aluminium, grup belgian activ pe segmentul solutiilor de aluminiu pentru sectorul de constructii, estimeaza o majorare cu aproximativ 10% a cifrei de afaceri pentru 2018 in Romania, dupa un avans de 15% in 2017, la aproximativ 7 milioane euro. Compania se asteapta ca segmentul rezidential…

- Peste 100 de romani sunt blocați pe aeroportul din Beirut de cateva ore. Zborul lor era programat pentru ora 6 dimineata, insa din cauza unor probleme tehnice, aeronava TAROM nu a mai putut decola, potrivit Digi 24. Reprezentanții TAROM spun ca unul din motivele pentru care zborul a fost intarziat este…

- Fie ca vorbim despre Caraibe, Africa, Asia sau destinații din America de Nord, Centrala, Australia sau alte destinații turistice de pe mapamond, toate apar in oferta EXIMTUR pe anul acesta, prezentata la Targul de Turism Vacanța 2018. Reprezentanții agenției de renume național au pregatit…

- „Aceste noi zboruri reprezinta un prim pas al unui proiect ambitios de operare intre punctele interne ale Romaniei, proiect initiat in anul Centenarului prin compania nationala a Romaniei", a transmis compania Tarom. „O astfel de legatura reprezinta o sansa in plus pentru dezvoltarea economica a Moldovei",…

- Cinci companii aeriene se bat pe ruta Bucuresti - Londra, concurenta mare fiind si pe zborurile spre Roma sau Madrid, in timp ce spre Sofia sau Belgrad zboara doar transportatorii care asigura curse de linie. Bucurestiul este conectat cu marile capitale europene Londra, Paris, Roma sau Madrid…

- Compania aeriana Tarom introduce, din 25 martie, doua noi destinații de la Timișoara. Este vorba despre rute spre Cluj și Iași. Acestea nu mai erau operaționale de la jumatatea lunii februarie, de cand Blue Air a renunțat la ele.

- Probleme cu furnizarea de gaz la Timișoara. De cateva zile, timișorenii branșați la sistemul local au observat ca au caloriferele mai reci decat de obicei. Oamenii au sunat disperați la Colterm. Compania locala de termoficare susține ca la sistem ar fi fost mai multe avarii in acest weekend, pe care…

- La cateva saptamani dupa ce Blue Air a decis sa nu mai opereze ruta Iasi – Timisoara – Cluj Napoca – Iasi, Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, a anuntat in cadrul unei intalniri avute cu reprezentati ai firmelor de IT din oras ca TAROM va zbura de la finalul lunii martie din Iasi catre…

- Tarom va introduce curse din Timișoara spre Iași și Cluj, din luna martie. Decizia a fost luata dupa ce, recent, compania privata Blue Air a renunțat sa opereze aceste destinații. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Iași și confirmat de autoritațile timișorene. Amintim ca la conducerea…

- Anuntul a fost facut de oficialii Consiliului Judetean Iasi, care au anuntat ca discuta cu sefii din Ministerul Transporturilor pentru ca aceasta cursa aeriana interna sa fie reluata in cel mai scurt timp.

- Compania low-cost Ryanair inchide, din 25 martie, baza de la Timișoara, motivandu-și decizia cu rezultatele slabe comerciale obținute pe zborurile din zona. Ryanair nu va mai zbura de la Timișoara decat spre Milano-Bergamo și București, renunțand la alte cinci curse.

- Tarom a platit despagubiri de 3,8 milioane lei, din cauza neregularitatilor de zbor, in perioada 2012-2016, potrivit unui raport al Curtii de Conturi. Compania aeriana nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal,…

- Compania nationala Tarom anunta inceperea procedurii de inchiriere in regim de dry lease a unui numar de cel mult patru aeronave. Acestea pot fi Airbus 320 sau Boeing 737, se arata in anuntul companiei, potrivit economica.net. Tarom cauta sa inchirieze ...

- CTP, cel mai mare dezvoltator parcuri industriale si logistice premium din Romania, si compania belgiana de logistica Van Moer Logistics isi extind colaborarea in CTPark Bucharest West, ajungand la aproximativ 20.000 mp de spatii logistice, situati intr-un depozit care va fi finalizat anul acesta.…

- Stere Farmache, fost director al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a fost numit administrator provizoriu al Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), care reuneste sub umbrela sa companiile care detin brandurile KFC, Pizza Hut si Pizza Hut Delivery, arata un raport al companiei, citat de News.ro.…

- Compania aeriana Emirates a semnat duminica un contract ferm cu Airbus pentru achizitia a pana la 36 de avioane A380 in valoare de pana la 16 miliarde de dolari la preturile din lista, confirmand o comanda care este esentiala pentru viitorul celui mai mare avion de pasageri din lume, transmite Reuters.Comanda,…

- Un șofer Uber a caștigat intr-o luna 788 de lei numai din bacșiș, suma medie fiind de 3,6 lei, arata datele oficiale ale Uber, transmise pentru Libertatea. Potrivit informațiilor, caștigul mediu lunar din bacșiș este de 56 de lei in București, 43 de lei in Cluj, 69 de lei in Brașov și 54 de lei in Timișoara.…

- Compania romaneasca Blue Air, a doua ca importanța dupa Tarom, a anunțat saptamana trecuta ca iși anuleaza zborurile de pe Timișoara, din cauza neințelegerilor pe care le are cu reprezentanții Aeroportului „Traian Vuia“. Deputatul Adrian Todor crede ca reprezentanții Consiliului Județean Arad ar trebui…

- In ultimele trei decenii, Emirates a devenit o companie de aviatie globala. Compania aeriana din Dubai, cu sediul in Emiratele Arabe Unite, are cea mai mare flota de avioane achizitionate de la companiile Airbus si Boeing, relateaza Business Insider. Compania opereaza cu 101 avioane model…

- Blue Air anunța ca din 17 februarie zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj sunt suspendate. Compania arata ca decizia a fost luata din cauza ”frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara”. ”Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Cursele „triangulare” Timișoara – Cluj-Napoca – Iași, care opereaza din toamna lui 2016, vor fi anulate din 17 februarie. Anunțul a fost facut de Blue Air, pe pagina de Facebook. Compania invoca „fricțiuni” cauzate de aeroportul din Timișoara, insa realitatea e alta.

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- FOTO DOCUMENT Fondatorul IKEA, in vizita la Cluj Producatorul clujean de mobilier Ecolor a publicat, pe pagina sa de Facebook, o imagine de la o vizita la Cluj a intemeietorului holdingului IKEA, Ingvar Kamprad, recent trecut in neființa. În fotografie, creatorul IKEA, cunoscut pentru…

- O pasagera a United Airlines care a incercat sa ia cu ea “paunul pentru sprijin emotional” a fost refuzata de compania aeriana, care a spus ca pasarea nu o poate insoti din motive de siguranta si de protectie a sanatatii, scrie Guardian.

- Compania aeriana TAROM pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe, de Ziua Indragostiților. Oferta este valabila pana pe 2 februarie, pentru zborurile cu plecare din București, dar și pentru cele din Oradea, Satu Mare, Cluj, Timișoara, Suceava sau Iași. Biletele de avion la prețuri…

- Compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, scrie Ziarul Financiar.

- Compania aeriana Emirates a anunțat o comanda pentru 36 de aeronave A380, in valoare de 16 miliarde de dolari, care salveaza gigantul cu aripi, scrie BBC. Airbus intenționa sa opreasca producția avionului, din cauza lipsei de comenzi și a cheltuielilor foarte mari. Emirates este singura companie aeriană…

- Compania de administrare a infrastructurii rutiere a anuntat, miercuri, ca a suspendat suspendat recepția la terminarea lucrarilor pentru lotul 3 al autostrazii Sebes -Turda din cauza unor "neconformitati". anunta un comuniecat oficial al institutiei.

- Ce cautam? Persoane interesate de aria contabilitații și a achizițiilor, iar principalul criteriu de selecție este nivelul de limba straina (mediu spre avansat). Compania ofera pachete salariale atractive, diverse beneficii și suport pentru obținerea primei de instalare…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Compania aeriana low cost Wizz Air vrea sa introduca o cursa aeriana intre Cluj-Napoca si Viena, in conditiile in care aeroportul clujean detine un rol strategic in regiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati. Lufthansa a detronat compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair…

- Imediat ce a fost numit in functie, directorul general al companiei de stat Tarom, Werner Wolff, a cerut efectuarea unei analize asupra cheltuielilor companiei, dispunand reducerea cheltuielilor cu 12,7 milioane lei pe an. Economia este putin mai mica decat cea anuntata la ultima rectificare bugetara,…

- Cursa aeriana Munchen – Otopeni, care facea escala la Sibiu, nu a putut ateriza, marti, pe aeroportul transilvanean, fiind invocate probleme tehnice. „Destinatia finala a cursei aeriene este Otopeni. Face escala la Sibiu. Ni s-a transmis ca din cauza unor probleme nu poate ateriza la Sibiu”, au spus…