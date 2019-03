Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii au votat marti, cu o larga majoritate, pentru renunțarea la ora de vara in Uniunea Europeana incepand cu anul 2021. Un numar de 410 eurodeputati au votat pentru propunere, 192 impotriva si 51 s-au abtinut. In conformitate cu o propunere adoptata la inceputul acestei luni si de Comisia…

- Masura urmeaza sa fie negociata cu statele membre si cu Comisia Europeana Un numar de 410 eurodeputati au votat pentru , 192 impotriva si 51 s-au abtinut - abolirea schimbarilor sezoniere ale orei in Uniunea Europeana din 2021. In conformitate cu o propunere adoptata la inceputul acestei luni si de…

- Ora de vara nu se mai schimba din 20121. Un numar de 410 eurodeputati au votat pentru propunere, 192 impotriva si 51 s-au abtinut. In conformitate cu o propunere adoptata la inceputul acestei luni si de Comisia pentru transport si turism a Parlamentului European, statele membre UE vor renunta la…

- Eurodeputatii au votat marti, cu o larga majoritate, abolirea schimbarilor sezoniere ale orei in Uniunea Europeana in 2021. Un numar de 410 eurodeputati au votat pentru propunere, 192 impotriva si 51 s-au abtinut, transmite Agerpres. In conformitate cu o propunere adoptata la inceputul acestei…

- TRAN propune ca schimbarea orei în ultima duminica din martie 2021 sa fie ultima pentru tarile din Uniunea Europeana care decid sa-si pastreze permanent ora de vara. Statele membre care prefera sa ramâna la ora standard, cunoscuta si drept ''ora de iarna'', vor…

- Luni, 4 martie 2019, Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna in Uniunea Europeana, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Parlamentului European, citat…

- TRAN propune ca schimbarea orei in ultima duminica din martie 2021 sa fie ultima pentru tarile din Uniunea Europeana care decid sa-si pastreze permanent ora de vara. Statele membre care prefera sa ramana la ora standard, cunoscuta si drept ''ora de iarna'', vor face aceasta ultima schimbare in ultima…

- Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat luni favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna in Uniunea Europeana, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Parlamentului European. TRAN propune ca schimbarea…