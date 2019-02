Țările UE sunt de acord cu reformele privind drepturile de autor Efortul UE de a rescrie regulile privind drepturile de autor pentru a lua în considerare platformele online cum ar fi Google Alphabet Inc. a facut un pas înainte vineri, când majoritatea țarilor membre au convenit asupra unei poziții comune pentru discuțiile de saptamâna viitoare cu parlamentarii, relateaza Mediafax.

Negocierile s-au blocat luna trecuta, dupa ce țarile UE nu au reușit sa-și depașeasca diferențele, printre care daca societațile mici ar trebui sa se supuna regulilor, pe care criticii le-au pus pe seama lobby-ului Google și al altora, relateaza Reuters. … Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

