Tarile UE care acorda cetatenie sau drept de rezidenta pe bani Intr-un raport intitulat „In lumea tulbure a vizelor aurite”, Transparency International si Global Witness afirma ca ” la fel ca un bun de lux, cetatenia sau dreptul de rezidenta in UE se pot cumpara”, scrie publicatia belgiana Le Vif. Coruptii si criminalii pot gasi usor refugiu in Europa gratie opacitatii si lipsei de reglementare a programelor numite „Vize aurite”, scriu autorii raportului. „Avantajul economic al acestor aranjamente, care permit sa se ofere cetatenia sau dreptul de rezidenta unor ne-europeni in schimbul unor investitii importante, este compromis de riscurile legate de lipsa… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile SEAT au crescut la nivel mondial in luna august cu 38,9%, ajungand la un total de 41.200 de autovehicule (2017: 29.700 de unitati). Livrarile marcii sunt accelerate de implementarea noului standard WLTP, incepand cu 1 septembrie, precum si de avantul excelent pe care l-au capatat vanzarile…

- Propunerea trebuie mai intai sa fie adoptata de Parlamentul European si Consiliul UE pentru a deveni efectiva. Apoi, „statele membre sunt cele care trebuie sa decida ce ora vor sa pastreze: ora de vara sau ora de iarna”, a precizat vineri comisarul european pentru Transporturi, Violeta Bulc, in timpul…

- Pretul carburantilor a crescut cu mai mult de 10 procente in acest an. Spre exemplu, un litru de benzina costa acum, in medie 5,81 de lei, cu 12,6 la suta mai mult decat in luna decembrie 2017. In cazul motorinei, avansul a fost ceva mai redus, de 11,7 procente, iar pretul a ajuns la 5,89 lei pe litru.…

- Pretul benzinei a ajuns aproape de 6 lei pe litru la multe statii din tara, iar pe alocuri carburantii premium au depasit deja acest prag. Pretul carburantilor a crescut cu mai mult de 10 procente in acest an. Un litru de benzina costa acum, in medie 5,81 de lei, cu 12,6 la suta mai mult decat in…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca este coaplicant, alaturi de serviciile publice de ocupare din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Marea Britanie, Spania, Cipru si 30 de organizatii asociate in cadrul proiectului Your first EURES job. Proiectul este aprobat de Comisia Europeana pentru…

- Volumul total de investiții alocat proiectelor din economia reala a ajuns la 303 miliarde de euro – inregistrand o creștere de 42 miliarde de euro in primul semestru al anului 2018 -, potrivit celor mai recente informații din Platforma de date deschise a Comisiei Europene. "Noile date primite din statele…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat ca Romania este pregatita sa trimita in Grecia doua aeronave și militari pentru a ajuta la stingerea incendiilor. La nivel european a fost activat mecanismul de protecție civila. Ministrul Apararii, intr-un interviu acordat Digi24 , a precizat ca Romania va…