Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul german a votat joi in favoarea sustinerii pactului ONU privind migratia, in timp ce legislativul slovac a votat in aceeasi zi impotriva acestui document si a cerut guvernului de la Bratislava ca la conferinta internationala ce se va desfasura pe 10 - 11 decembrie la Marrakesh sa respinga…

- Ministrul Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb, efectueaza o vizita de lucru la Bratislava, unde participa la intalnirea la nivel inalt „Prietenii Coeziunii”, la invitația prim-ministrului Republicii Slovace, domnul Peter Pellegrini.In perspectiva preluarii de catre țara noastra a Președinției…

- Sefii de stat si de guvern din tarile membre UE se intalnesc azi la Bruxelles la un summit de urgenta. Subiectul de pe agenda este acordul pentru Brexit, negociat de Uniunea Europeana cu Marea Britanie si aprobat de guvernul de la Londra.

- Romania, Bulgaria, Grecia si Serbia analizeaza o posibila candidatura comuna pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2030, a anuntat vineri premierul bulgar Boiko Borisov, citat de Reuters. Tarile din Balcani nu au organizat niciodata Cupa Mondiala, insa fosta Iugoslavie, care…

- Autoritatile slovace investigheaza un caz suspect de piraterie informatica vizand Ministerul de Externe de la Bratislava, a declarat prim-ministrul Peter Pellegrini miercuri, dupa o reuniune a consiliului de securitate al tarii, informeaza Reuters. Potrivit lui Pellegrini, atacul cibernetic…

- 'Avem astazi pe agenda o ordonanta de urgenta care include mai multe masuri necesare imbunatatirii mediului concurential si, implicit, asigurarii unui climat de afaceri competitiv in Romania, care sa acorde sanse egale dezvoltarii afacerilor. Modificarile din legislatie au rolul de a stopa unele…

- Romanii nu isi vor pierde drepturile de cetateni europeni dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Theresa May a facut aceeasi promisiune tuturor celor care traiesc legal in Anglia si a insistat c?...

- Migranții din UE care muncesc in Marea Britanie contribuie, in medie, cu 2.300 lire sterline la bugetul statului decat un britanic cu venituri medii, arata un studiu realizat de Oxford Economics, citat de The Independent. Astfel, potrivit sursei citate, în timpul vieții active, un migrant…