- Austria nu va expulza niciun diplomat rus din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, precizand ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat luni ca 14 state membre UE au decis sa expulzeze diplomati rusi ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede ca ar fi fost orchestrat de Moscova.

- Decizia României de a expulza un diplomat al Federatiei Ruse la Bucuresti, luata în contextul atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie, nu s-a lasat fara reactii din partea Ambasadei Federatiei Ruse la

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Peskov a declarat intr-o teleconferinta cu jurnalistii ca…

- Potrivit datelor publicate luni de Eurostat, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu 15,9 milioane ovine. In urma…

- Presedintele american Donald Trump ia in considerarea posibilitatea de a expulza cativa diplomati rusi din Statele Unite in semn de solidaritate cu Marea Britanie in legatura cu atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus, a declarat o sursa familiara cu subiectul.

- Cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu 15,9 milioane ovine, potrivit datelor publicate luni de Eurostat, conform…

- Letonia va expulza „unul sau mai mulți„ diplomați ruși de la ambasada din Riga implicați in activitați de spionaj, ca reacție la afacerea Skripal, a anunțat vineri ministerul Afacerilor Externe din țara baltica, scrie AFP.

- Uniunea Europeana îsi va rechema ambasadorul în Rusia pentru "consultari" în urma atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie, a confirmat premierul olandez, Mark Rutte, în

- ''Retelele sociale si platformele digitale trebuie sa garanteze practici transparente si o protectie totala a vietii private si a datelor personale ale cetatenilor'', se afirma in textul concluziilor, consultat de AFP. Documentul urmeaza sa fie formal aprobat de catre liderii celor 28 de tari din…

- Cei 23 de diplomați ruși declarati indezirabili au fost expulzati astazi din Marea Britanie. Potrivit autoritaților de la Moscova, oficialii vor parasi tara impreuna cu familiile lor. In total, este vorba despre 80 de cetateni ai Rusiei.

- Uniunea Europeana s-a solidarizat cu Marea Britanie in cazul Serghei Skripal, fost colonel GRU, care a lucrat pentru Londra si care a fost gasit fara cunostinta intr-un oras din sudul Regatului Unit, dupa expunerea la un...

- Diplomati care reprezinta statele membre ale UE la negocieri privind Brexit-ul au fost convocati intr-o reuniune de urgenta, luni, de catre negociatori UE, au anuntat diplomati si oficiali, in contextul aparitiei unor speculatii despre incheierea unui acord interimar inaintea unui summit care va…

- Diplomati care reprezinta statele membre ale UE la negocieri privind Brexit-ul au fost convocati intr-o reuniune de urgenta, luni, de catre negociatori UE, au anuntat diplomati si oficiali, in contextul aparitiei unor speculatii despre incheierea unui acord interimar inaintea unui summit care va avea…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Targ de universitati, la Sala Palatului Reprezentantii a peste 100 de universitati si institutii de învatamânt din 18 tari sunt prezenti, astazi si mâine, la Sala Palatului din Bucuresti, pentru a oferi informatii despre programele de studii si conditiile de admitere. Cei…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici in contextul crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury si ca reactie la masura similara luata de Guvernul de la Londra, informeaza BBC News Online.

- Criza internaționala provocata de tentativa de ucidere a unui fost agent secret rus și a fiicei sale, in Marea Britanie, ia amploare. Moscova a anunțat ca va expulza un numar de diplomati britanici dupa ce Londra a trimis acasa 23 de diplomați ruși.

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, in cadrul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, ca Londra suspenda toate contactele bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplomati rusi vor fi expulzati.

- Ceasurile cu radio conectate la priza si cele cu care sunt echipate produsele electrocasnice din Europa indica din nou ora exacta, dupa ce, in ultimele saptamani, au ramas in urma cu sase minute, din cauza unui deficit energetic aparut in Balcani, informeaza agenția DPA, preluata de Agerpres. Reprezentanţii…

- Tarile europene se confrunta cu o iarna tarzie provocata de un val de aer polar, care atrage dupa sine un ger naprasnic si ninsori abundente. Astfel, multe orașe europene, in care ninge foarte rar, au fost acoperite de zapada. Aerul arctic a adus in Marea Britanie cele mai scazute…

- Schimbarea se datoreaza scaderii semnificative in ultimul an a imigrantilor proveniti din tari membre ale Uniunii Europene.Numarul cetatenilor UE care au ajuns in Marea Britanie in ultimul an este de 220.000, ceea ce reprezinta o scadere de 47.000 de imigranti fata de anul 2016, in timp…

- Marea Britanie, Spania si Franta se numara intre cele 16 tari care si-au ales reprezentantii pentru Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona in luna mai.Citeste si: Momente GRELE pentru vicepremierul Paul Stanescu: Inalta Curte DECIDE asupra cererii DNA de redeschidere a…

- Elvetia, Singapore si SUA sunt primele tari din lume cand vine vorba de stimularea si atragerea talentelor, conform unui indice realizat de Scoala franceza de afaceri INSEAD, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Pe locurile următoare se află Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Marea…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Marea Britanie isi va reduce asistenta pentru tarile sarace care nu investesc in propria dezvoltare, a declarat luni ministrul britanic pentru dezvoltare internationala, Penny Mordaunt, transmite BBC News. Intr-un interviu acordat cotidianului Daily Telegraph, Penny Mordaunt a afirmat…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

