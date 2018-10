Țările din Europa care folosesc cele mai multe pesticide. De acolo, România importă masiv Acolo sunt vandute aproape trei sferturi din substantele de pe piata, arata un studiu Eurostat in care au fost comparate situatiile a 20 de state UE plus Turcia. Cele patru tari sunt si cei mai mari producatori agricoli din spatiul comunitar. Pe primul loc e Spania cu 77.000 de tone pe an, urmata de Franta cu circa 72.000 de tone. Aproape 50.000 de tone de pesticide s-au vandut in Turcia, producatorul extracomunitar de unde provin multe legume de pe piata noastra. In Romania au fost vandute peste 10.800 de tone de pesticide, de trei ori mai mult decat in Bulgaria. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza pe locul 5 in Europa la consumul de pesticide, dupa marii consumatori care sunt Spania, Franta, Italia si Germania, informeaza Eurostat, potrivit Mediafax. Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 putin peste 10 ...

- Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 putin peste 10 milioane de kg de pesticide, aproximativ la acelasi nivel cu Portugalia si Ungaria. In topul vanzarilor de pesticide este Spania, cu circa 77 de milioane de kg, Urmata de Franta cu 72 de milioane de kg, Italia…

- Romania se situeaza pe locul 5 in Europa la consumul de pesticide, dupa marii consumatori care sunt Spania, Franța, Italia și Germania, informeaza Eurostat.Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 puțin peste 10 milioane de kg de pesticide, aproximativ la ...

- România este pe locul cinci într-un top al țarilor cu cele mai mari vânzari de pesticide. Cele mai semnificative vânzari de pesticide în 2016 în Uniunea Europeana s-au înregistrat în Spania, Franta, Italia si Germania…

- Vremea se va schimba radical la sfârșitul acestei saptamâni și nu va fi afectat doar teritoriul României, ci întreaga Europa inclusiv Oceanul Arctic. Vremea se schimba radical în Europa, la finalul acestei saptamâni, când teritoriul continentului…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza AGERPRES…

- „In Romania avem 40 de cafenele, in Bulgaria 12, iar in Serbia urmeaza sa intram pe piata. Pe piata din Romania exista spatiu sa dublam reteaua in cinci ani“, spune Karol Zuradzki, executiv care lucreaza de mai bine de un deceniu pentru grupul polonez Amrest, ce detine franciza Starbucks in Romania…

- Piața auto din Europa continua parcursul foarte bun din acest an. In primele șapte luni din 2018, europenii au inmatriculat aproape 10 milioane de mașini noi, iar luna iulie (1.31 milioane unitați) a fost cea mai buna luna pentru piața europeana din 2009 incoace. Creșterile inregistrate in Germania,…