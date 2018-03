Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Varșeț gazduiește anul acesta, pe data de 16 și 17 martie, cea de-a 13-a ediție a Festivalului internațional de vin VINOFEST 2018, eveniment care celebreaza tradiția viticola a orașului. Iubitorii “bauturii zeilor” au prilejul de a gusta vinuri de calitate și specialitați culinare din bucataria…

- Ion Cristoiu a vazut poza cu Laura Codruța Kovesi la Sebastian Ghița acasa. Jurnalistul susține ca omul de afaceri, care se afla in Serbia pe motiv ca ar fi persecutat politic, i-a aratat o fotografie din telefon in care ar aparea șefa DNA. Ghița a cerut ca imaginea sa nu fie facuta publica acum, insa…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta...

- Ceasurile cu radio conectate la priza si cele cu care sunt echipate produsele electrocasnice din Europa indica din nou ora exacta, dupa ce, in ultimele saptamani, au ramas in urma cu sase minute, din cauza unui deficit energetic aparut in Balcani, informeaza agenția DPA, preluata de Agerpres. Reprezentanţii…

- Trupe și artiști din șase țari – Cehia, Danemarca, Irlanda, Serbia, Austria și Romania - vor avea la dispoziție unul dintre cele mai cunoscute spații dedicate muzicii live din București pentru a-și prezenta recitalurile.

- Promovarea intensiva pe care Organizația Naționala de Turism a Serbiei impreuna cu organizațiile turistice regionale au facut-o anul trecut in Romania, mai ales in Timișoara, a dat rezultate. Faptul a fost confirmat și de președintele sarb Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita in Romania. Cu prilejul…

- 587 de sportivi din Slovenia, Ungaria, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Romania și Croația s-au intrecut sambata, 3 martie, la ediția a XVI-a Campionatului internațional de karate al Croației „Virovitica Open”.

- Dupa diferendul nerezolvat dintre Croatia si Slovenia, doua dintre tarile sale membre, Uniunea Europeana a avertizat ca nu va importa dispute teritoriale: tarile candidate la aderare din Balcani trebuie sa si le rezolve, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Un acord din 2009 între Tirana…

- „Afacerea din Romania are cel mai mare ritm de crestere din cadrul grupului la nivel international. Aici este un moment foarte bun pentru dezvoltarile din comert, afacerea pe plan local este in crestere. Este locul potrivit in care sa ne aflam”, declara Vassilis Stavrou. Lucreaza in cadrul afacerii…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. În timpul etapei din Albania a turneului său prin statele care aspiră la statutul de membru…

- In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de membru al UE, Juncker a declarat presei: "Contrar celor citite peste tot, Comisia si eu nu am spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai UE in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor tarilor…

- A 25-a editie a Banzai Cup, care va avea loc pe 24 februarie, in Sala Sporturilor Victoria din Arad, va fi primul concurs de karate din Romania care se va desfasura dupa noul regulament al WUKF. La competitie sunt asteptati peste 400 de sportivi din Italia, Serbia, Anglia, Belgia, Ungaria, Muntenegru…

- Echipa Romaniei a urcat patru locuri fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 36-a in clasamentul dat publicitatii, joi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA).Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat…

- Timisoara ar putea avea, in acest an, doua evenimente la care isi vor da concursul solisti si formatii cu notorietate la nivel national si international. The post Evenimente artistice in Timisoara, cu interpreti si formatii din Romania, Bulgaria, Serbia si Muntenegru appeared first on Renasterea banateana…

- Desfașurat sub forma unui festival – concurs la finele saptamanii, intre 3 și 4 februarie, evenimentul a avut ca scop principal pastrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor gastronomice și a reunit participanți din țari printre care Serbia, Ucraina, Ungaria și Romania. Țara noastra a fost reprezentata…

- Sistemul de sanatate din Romania a ocupat și in 2017 ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, raport ce analizeaza situația din 34 de state europene. A obținut un punctaj total de 439 de puncte, fața de 548 cat are Bulgaria, in condițiile in care scorul minim posibil este de 330.…

- Valoarea tranzactiei nu a fost data publicitatii. Aceasta operatiune este cea mai recenta dintr-o serie de tranzactii din domeniul producerii inghetatei, care includ achizitionarea Talenti Gelato in 2014 si a Grom in 2015. Unilever, producatorul inghetatei Wall si Ben Jerry, a anuntat…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- Reprezentativa Romaniei va debuta in Liga Natiunilor, in data de 7 septembrie, pe teren propriu, cu nationala Muntenegrului, conform programului anuntat de UEFA si FRF.Partida cu Muntenegru se va disputa fara spectatori, ca urmare a unei sanctiuni primite pe durata preliminariilor Euro-2016.…

- Romania incepe competitia acasa, cu Muntenegru. Apoi, pentru "tricolori" urmeaza derby-ul de la Belgrad, cu Serbia, pe 10 septembrie. Revansa e programata peste o luna, pe 14 octombrie, dupa Lituania - Romania, care se va disputa cu trei zile inainte. Finalul din noiembrie e acasa cu Lituania si…

- Naționala Romaniei și-a aflat astazi adversarele din Divizia C a Ligii Națiunilor. Tot astazi s-a afișat și țintarul meciurilor. Selecționata noastra e in Divizia C, grupa 4, alaturi de Lituania, Muntenegru și Serbia, iar primul meci il va juca pe teren propriu cu reprezentativa din Muntenegru. Partida…

- Ieri, la Lausanne, a avut lot tragerea la sorti pentru grupele Ligii Natiunilor, competitie care ofera acces spre EURO 2020. Romania este in Divizia C, in grupa 4 alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania. Liga Natiunilor are cu triplu scop: inlocuirea cu meciuri oficiale a datelor de amicale, tinta…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, miercuri, ca grupa a 4 a Seriei C de la Liga Natiunilor este una grea, dar crede ca Romania o poate castiga, desi favorita este Serbia. "Se putea mai bine, e clar ca favorita e Serbia. Apoi am picat iar cu Muntenegru, am demonstrat la Cluj ca putem sa-i batem,…

- Miercuri, 24 ianuarie, la SwissTech Convention Center din Lausanne, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor UEFA, competiție care va debuta in septembrie 2018. Prima reacție a selecționerului Cosmin Contra dupa tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor: „Suntem intr-o grupa grea,…

- Selectionerul Lituaniei, Edgaras Jankauskas, a declarat, miercuri, dupa tragerea la sorti pentru Liga Natiunilor, ca Romania, Serbia si Muntenegru sunt adversare cu stiluri similare, dar el ar fi preferat o echipa ca Scotia sau Finlanda. "Avem trei adversare cu stiluri similare. Nu as spune ca tragerea…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la „SwissTech Convention Center” din Lausanne, informeaza Agerpres. Partidele se ...

- Atat reprezentantii Nationalei antrenate de Cosmin Contra, cat si fanii tricolorilor au aflat numele adversarelor pe care Romania le va intalni in cadrul Ligii Natiunilor. Sortii au decis ca in echipa Romaniei sa evolueze in grupa 4 a Ligii C, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania. O grupa dificila,…

- Azi, la Lausanne, a avut lot tragerea la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor, competiție care ofera acces spre EURO 2020. Romania este in Divizia C, in grupa 4 alaturi de Serbia, Muntenegru și Lituania. Victor Pițurca, fostul selecționer al Romaniei, a aflat de la Gazeta Sporturilor componența grupei…

- Uniunea Asociatiilor Europene de Fotbal (UEFA) a stabilit, miercuri, in urma tragerii la sorti de la Lausanne, componenta grupelor Ligii Natiunilor. Grupele Ligii Natiunilor: Seria A: Grupa 1: Germania, Franta, Olanda; Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda; Grupa…

- In urma cu cateva momente a fost incheiata tragerea la sorti pentru stabilirea grupelor in prima editie a Ligii Natiunilor la fotbal, o noua competitie poentru echipele nationale ce a fost pusa la punct de UEFA. Chiar daca a fost cap de serie in Divizia C, Romania a prins o grupa foarte grea urmand…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Lausanne. Fostul international finlandez Jari Litmanen a efectuat tragerea la sorti in Liga C, a treia valorica…

- #Euro2020: România si-a aflat adversarele din Liga Natiunilor, în urma tragerii la sorti care a avut loc la Lausanne. Serbia, Muntenegru si Lituania sunt cele trei echipe cu care ne vom confrunta în Grupa 3 a Ligii C.

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Lausanne....

- Nationala de fotbal a României a fost repartizata în Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la Lausanne. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Simona Arustei)

- LIGA NATIUNILOR la fotbal. Pentru nationala Romaniei urmeaza participarea in Liga Națiunilor 2018/2019, acolo unde va intalni adversari de același calibru reuniți in Seria C.Pentru tragerea la sorți Romania a fost repartizata in Seria C, alaturi de Ungaria, Scoția, Slovenia, Grecia, Serbia,…

- Doi migranți, care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania, au fost gasiți de polițiștii de frontiera timișoreni aproape inghețați de frig. Cei doi, o femeie și un barbat, au fost depistați, in aceasta dimineața, in zona punctului de frontiera Oravița, in dreptul localitații Gradinari, din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in…

- Executivul ungar a adoptat, in ultimele zile ale anului trecut, o hotarare de guvern in urma careia mai multe organizații maghiare din Romania vor beneficia de un sprijin financiar record, mai mult de 100 milioane de euro. Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin.

- Federica Mogherini, sefa diplomatiei Uniunii Europene, a declarat marti ca anul 2018 este crucial pentru statele din Balcani in ceea ce priveste integrarea europeana si aplicarea reformelor. "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai…

- Principalul obiectiv al FRF in 2018 va fi un inceput cat mai bun al primei reprezentative in Liga Natiunilor, care sa se finalizeze cu o calificare la EURO 2020. „In plan sportiv, ne dorim, fireste, un parcurs al echipei nationale in Liga Natiunilor care sa se finalizeze cu calificarea la EURO 2020…

- Persoana a fost gasita carbonizata intr-o gura de canal sub podul Densusianu. Aceasta se afla langa mai multe conducte. "La fata locului s-a deplasat o echipa de cercetare formata din politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale si Serviciului Criminalistic, sub coordonarea unui procuror…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul apararii, astfel incat Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP.