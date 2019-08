Tarile balcanice cresc in topul destinatiilor turistice. Muntenegru, comparat cu Monaco si Riviera Franceza

Stiri pe aceeasi tema

- "Strategia de dezvoltare pe piata Europei vizeaza si tarile din Europa Centrala si de Est, unde, pornind de la centrul de coordonare din Serbia, sa dezvoltam proiecte in tari precum Slovenia, Croatia, Muntenegru. Exporturile din zona Rusia & C.S.I. se vor concentra in perspectiva in jurul reprezentantei…

- Turistii care-si petrec concediile in Bucovina nu au timp sa se plictiseasca. La Sucevita, in localitatea Palma, se gaseste cea mai lunga tiroliana din Romania. In Tara Dornelor se poate face rafting pe Bistrita. Iubitorii de drumetii au la dispozitie sute de trasee montane marcate pe care pot sa le…

- Turismul balnear este una din cele mai importante resurse turistice ale Romaniei, avand in vedere ca o treime din izvoarele minerale ale Europei se regasesc pe teritoriul tarii noastre, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif, intr-un comunicat remis joi AGERPRES. "Strategia pentru Dezvoltarea…

- Scaderea productiei industriale a Germaniei a intrecut asteptarile in iunie. Cea mai mare economie a Europei se contract in T2, in timp ce exportatorii sunt prinsi in dispute tarifare, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Producția industriala a scazut cu 1,5% in fiecare luna - o scadere mult…

- Tarile nordice inregistreaza temperaturi extreme din cauza deplasarii spre nord a caniculei istorice care loveste Europa, creand in unele regiuni "nopti tropicale", comenteaza AFP. In nordul Norvegiei, Laksfors a inregistrat sambata o temperatura de 35,6 grade Celsius, egaland astfel recordul national…

- Suntem considerati tigrii Europei din punct de vedere al cresterii economice, dar suntem cei mai saraci si ne batem cu bulgarii, iar Romania trebuie sa copieze modelele din statele vest-europene pentru a ridica standardul de viata, a declarat, marti, in cadrul unei dezbateri de specialitate organizata…

- Sociologul Darie Cristea este de parere ca Romania se numara printre țarile in care dezbaterile politice sunt printre cele mai dure. "Suntem printre țarile in care am avut cele mai dure dezbateri politice, ma rog in nota pe care o cunoaștem, de multe ori dezbaterile fiind extrem de personalizate.…