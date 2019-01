Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex a anuntat, miercuri, ca, incepand din 4 februarie, tariful pentru parcarea in terminalul Straulesti, din Bucuresti, va fi de 50 de bani/masina/ora, la jumatate fata de nivelul actual, scrie news.ro.In noiembrie, Metrorex a anuntat ca au fost puse in functiune Depoul si Terminalul…

- Mister total in jurul celor patru kilometri de cablu care ar fi trebuit sa lumineze autostrada A3 aproape de intrarea in București. Dincolo de lipsa unor informații clare, devine periculoasa practica oficialilor de la drumuri de a inaugura bucați de autostrazi nefinalizate.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 2,97%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 6,54%, in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, la 7.716, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza…

- Traficul s-a intensificat pe DN 1 in statiunile montane Sinaia, Busteni, Azuga catre Bucuresti. S-a format coloana de autovehicule in miscare, in zona Comarnic, pe sensul de mers Bucuresti catre Brasov. Pe DN1 KM 39-138, fara precipitații, carosabil negru umed. Pe DN1A KM110, fara precipitații, carosabil…

- Rata somajului in trimestrul trei 2018 a scazut la 3,9%, un declin de 0,2 puncte procentuale fata de trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri, informeaza AGERPRES . Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de un punct procentual (4,3%…

- Eveniment Adrian Mitroi, profesor la ASE Bucuresti: Cand faci un credit, nu ROBOR-ul trebuie sa te preocupe Tweet Print Mail Autor: Alexandra Cepareanu astazi, 00:07 0 Investitia este cea mai buna unealta anticiclica de optimizare si de expunere pe o piata volatila a fortei de munca, precum…

- Pe fondul Brexit, imigratia din Uniunea Europeana in Marea Britanie a scazut la cel mai redus nivel din ultimii sase ani, informeaza Bloomberg. Pe fondul Brexit, imigratia din UE in Marea Britanie a scazut la cel mai redus nivel din ultimii sase aniIn jur de 74.