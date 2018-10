Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Brașov a aprobat tarifele pentru sezonul de schi 2018 – 2019, din Poiana Brașov. Sunt creșteri de tarife, comparativ cu cele practicate anul trecut. Consilierul local independent Șerban Șovaiala a remarcat faptul ca in urma asociere cu Ana Hotels, Primaria Brașov asigura partea de cheltuieli,…

- Autoritațile locale din Lupeni au planuri mari in ceea ce privește dezvoltarea turismului in stațiunea montana Straja. Ultimii ani au aratat ca din ce in ce mai mulți turiști aleg Straja ca destinație turistica, iar edilii au o serie de planuri. Vor sa realizeze locuri pentru petrecerea timpului…

- Ieri, 27 septembrie 2018, pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local s-a aflat si proiectul de hotarare care oferea gratuitate elevilor, studentilor, persoanelor cu handicap si insotitorilor acestora. In cuprinsul acestui proiect s-a aflat si gratuitatea, respectiv reducerea, pentru pensionari.…

- Cand vine vorba despre balaceala in sezonul rece, Aquapark Nymphaea iși restrange activitatea, ramanand deschis doar sectorul interior. Aquapark-ul dispune de cinci bazine interioare, doua jacuzzi, un ansamblu de patru tobogane mari, plus cele din Lumea copiilor, șase tipuri de sauna, un bazin…

- Organizatia Meteorologica Mondiala a lansat, luni, un raport cu privire la sezonul de iarna 2018-2019 care arata ca, in Romania, iarna va veni devreme si va tine mult. Meteorologii au anuntat ca vom avea zapada in decembrie, ianuarie si februarie. Estimarile meteorologilor arata ca iarna 2018-2019…

- In curand, turiștii și brașovenii care ajung in Poiana Brașov, vor avea posibilitatea de a face plați la Centrul de Agrement si la casieriile de unde se pot cumpara cartelele pentru transportul pe cablu, prin terminale POS. Primaria Brașov a lansat licitația pentru achizitionarea serviciului de plata…

- Chiar daca mai sunt luni bune pana cand iarna iți va arata chipul ei mohorat, vremea din ce in ce mai imprevizibila cu care toata lumea se confrunta an de an ar trebui sa te faca sa iei masuri suplimentare de precauție. Chiar daca ai un buget planificat pentru lunile de iarna, nu știi cand vor incepe…

- Mijloacele de transport ale cetațenilor domiciliați in regiunile din stanga Nistrului ar putea avea dreptul de circulatie in trafic internațional. Parlamentul a examinat astazi, in prima lectura, un proiect de lege cu privire la inmatricularea unor mijloace de transport.