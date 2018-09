Tarifele DHL Express vor creste cu o medie de 5,5% si vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Segmentele digitale vor fi cele mai dinamice componente ale pietei media si divertismentului din Romania in urmatorii 5 ani, conform raportului PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 (GEMO). "Intreaga piata de media si divertisment din Romania ar putea inregistra un ritm mediu…

- Segmentele digitale vor fi cele mai dinamice componente ale pietei media si divertismentului din Romania in urmatorii 5 ani, potrivit raportului Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022 (GEMO). Intreaga piata de media si divertisment din Romania ar putea inregistra un ritm mediu…

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. România a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai mari…

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. Romania a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai…

- In Romania functiona, in 2017, o retea formata din 9.594 de biblioteci, iar numarul de locuitori care beneficiaza de o biblioteca publica este in medie de 8.669. In total, bibliotecile publice din Romania (judetene, municipale si orasenesti si cele comunale) au 1,236 milioane utilizatori activi, adica…

- De duminica vor intra in vigoare tarifele majorate in centrul Bucurestiului pentru parcarea stradala, in zonele deservite de parcaje subterane sau supraterane, potrivit unui comunicat al Municipalitatii.

- De duminica vor intra in vigoare tarifele majorate in centrul Bucurestiului pentru parcarea stradala, in zonele deservite de parcaje subterane sau supraterane, potrivit unui comunicat al Municipalitatii.

- Incepand cu 1 iulie 2018, vor intra in vigoare noile tarife privind utilizarea locurilor de parcare din Capitala, in functie de zona de parcare, conform reglementarilor aprobate prin votul Consiliului General, anunta Primaria Capitalei.