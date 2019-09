Tarife RCA, creştere a valorii daunei. Cristian Roşu: Aceasta e cauza! - video Cristian Rosu a vorbit, in cadrul interviului, despre factorii care pot influenta o crestere a valorii daunelor platite in cazul politelor RCA. "Dauna creste si datorita frecventei dar s-a constatat, in ultima perioada, ca frecventa daunalitatii nu este atat de mare cum a fost in anii anteriori – surprinzator poate, numarul de accidente are o anumita stagnare, nu a mai creat o presiune suplimentara. S-a semnalat o anumita crestere a valorilor care inglobeaza dauna. Ma refer aici la pretul pieselor de schimb, la pretul manoperei. Dintr-o analiza – si nu doar a pietei romanesti ci a pietei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Cristian Rosu, vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara, a vorbit, intr-un interviu acordat DC News, despre pretul asigurarilor RCA si a raspuns daca acestea vor creste sau nu anul viitor.

