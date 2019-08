Tarif modificat la achiziţionarea prin SMS a unui bilet TCE N.D. Desi in ultima perioada nu s-a adus nici macar o infima imbunatatire in ceea ce priveste confortul calatorilor care apeleaza la mijloacele de transport in comun din Ploiesti, inclusiv in aceasta saptamana cei care au circulat cu autobuzele TCE avand parte, stand si in picioare, de adevarate saune, s-a anuntat modificarea unora dintre tarifele la transportul local din municipiu. Astfel, de la data de 1 octombrie 2019, valoarea tarifului unei calatorii achizitionate prin sistem SMS va fi de 0,45 euro fara TVA. Decizia a fost aprobata in sedinta de joi a Consiliului Local Ploiesti, cu precizarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere evolutia si extinderea galopanta a pestei porcine africane (PPA) pe teritoriul Romaniei, in perioada 29 iulie - 11 august, in conformitate cu programul stabilit de catre A.N.S.V.S.A. la nivel national, au fost efectuate controale zilnice, de catre echipe de control formate din inspectori…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita coalitiei de la guvernare oprirea tuturor demersurilor prin care se limiteaza drepturile studentilor privind transportul gratuit cu trenul si acordarea burselor. ‘Gratuitatea la transportul feroviar intern acordata de statul…

- Timisorenii au posibilitatea, incepand din 1 iulie, sa plateasca prin SMS in toate mijloacele de transport public din oras. Calatorii trebuie sa trimita un SMS la 7442, apoi sa aleaga tipul de bilet, al carui pret difera in functie de valabilitate. "Incepand cu data de 1 iulie 2019,…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine luni seara cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, in cooperare cu o mașina aparținand Serviciului de Ambulanța Județean – Teiuș, la un accident rutier petrecut pe DN1 in apropierea sensului giratoriu de la Santimbru. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Timișul are nevoie de 60 de microbuze școlare, pe care le-a solicitat deja Ministerului Dezvoltarii. Mijloacele de transport vor fi destinate elevilor școlilor profesionale din județ, dar și elevilor din Timișoara. In Timiș vor ajunge, cel mai probabil pana la sfarșitul anului 2019, microbuze de 16…

- Contractul "Servicii de transport rutier public pentru efectivele de jandarmi necesare asigurarii pazei si protectiei la CNE Cernavoda pentru o perioada de 48 de lunildquo; a fost atribuit societatii CDI Transport Intern si International din Bucuresti. Valoarea contractului atribuit este de 27.449,35…

- Uniunea Europeana face sectorul transporturilor mai eficient, facilitand furnizarea de catre intreprinderi a informatiilor catre autoritati in format electronic, in conditiile in care Consiliul UE a convenit joi asupra pozitiei sale (abordare generala) privind propunerea de instituire a unui cadru…

- Taxa pe valoare adaugata scade la 9% și chiar la 5% pentru anumite categorii de produse și servicii, potrivit ultimelor modificari ale Codului Fiscal. In rest, TVA-ul este de 19%, potrivit reglementarilor in vigoare. Dupa o serie de modificari fiscale la inceputul acestui an, noi produse si servicii…