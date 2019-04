Tăriceanu vrea să majoreze indemnizaţiile foştilor deţinuţi politici Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca are in lucru un proiect de lege privind majorarea indemnizatiilor fostilor detinuti politici si urmasilor acestora, sperand ca actul normativ se va bucura de sustinerea colegilor parlamentari din intreg spectrul politic.



"Am avut de curand o intalnire cu domnul Octav Bjoza, presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania (AFDPR), in care am discutat acest aspect. Fostii detinuti politici sau urmasii acestora primesc indemnizatii care au ramas in urma, nu au mai fost indexate. Am pe masa mea de lucru un astfel… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

