Tăriceanu, vot în Senat pentru urmărire penală. Iohannis, reacție imediată „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca votul dat astazi in Senat reprezinta un act de crasa sfidare a romanilor care și-au exprimat opțiunea clara la referendumul din 26 mai. La doar cateva zile dupa ce romanii au sancționat explicit și dur politica PSD-ALDE de a pune instituțiile statului in slujba protejarii politicienilor cu probleme penale, senatorii majoritații se dezic de mandatul primit de la cetațeni. Parlamentarii PSD-ALDE, prin votul de astazi, se descalifica in fața propriilor cetațeni și dovedesc astfel ca nu sunt altceva decat o rușine pentru țara lor.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

