Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri ca referendumul care se desfasoara in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare este pentru Klaus Iohannis "un test de masurare a propriei popularitati".



"Referendumul acesta, pana la urma, tragand linie, vazand toate declaratiile presedintelui, este un test de masurare a propriei popularitati. (...) Referendumul nu este pentru intarirea democratiei, este ca sa ii dea un artificiu, ca sa nu spun o smecherie, ca presedintele sa poata interveni in campania electorala pentru alegerile pentru Parlamentul European, in care altfel…