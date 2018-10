Stiri pe aceeasi tema

- La ieșirea de la intalnirea cu președintele Klaus Iohannis, președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat inființarea unei Comisii de Adevar și Reconciliere și a cerut un „ministru independent politic la Justiție”.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu vorbește despre protocoalele secrete din Romania, fiindca asta ar insemna sa-și recunoasca eșecul in stoparea acestora, informeaza Mediafax.

- Printre prioritatile legislative numarandu-se noua lege a pensiilor, reexaminarea legii off-shore si definitivarea modificarilor la Codul penal si Codul de procedura penala dupa pronuntarea CCR asupra sesizarilor de neconstitutionalitate. In prima sedinta a fiecarei Camere se alege noua componenta…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit, marți, despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Președintele Senatului spune ca este necesara o majoritate in Parlament care nu s-ar intruni in condițiile in care UDMR nu este de acord.(CITEȘTE ȘI: CALIN POPESCU-TARICEANU DESFIINȚEAZA PROTESTELE…

- Calin Popescu Tariceanu are o ieșire furibunda, dupa ce au ajuns, in spațiul public, inca doua protocoale secrete. Ele sunt semnate in decembrie 2016, intre actualul șef al SRI, Eduard Hellvig, și procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar.Președintele Senatului spune ca cele doua protocoale…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, sambata, un mesaj de suport pentru Jandarmerie si Politie si a criticat declaratiile presedintelui Klaus Iohannis si pe cele ale liderilor Opozitiei, afirmand ca acestea nu au facut decat sa creasca tensiunea din spatiul public. ”Am urmarit…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis sambata un mesaj de suport pentru Jandarmerie și Poliție și a criticat declarațiile președintelui Klaus Iohannis și ale liderilor Opoziției, afirmand ca acestea nu au facut decat sa creasca tensiunea din spațiul public.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca exista posibilitatea constituirii unei comisii de ancheta parlamentara daca ancheta Ministerului Justitiei nu va face lumina in cazul decesului fostului judecator Stan Mustata in penitenciar. "In masura in care ancheta declansata de…