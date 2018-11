Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD de Suceava Ioan Stan a ironizat, in sedinta de ieri a Senatului, intr-o declaratie politica, „grija" institutiilor europene si a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pentru sistemul de justitie din Romania. „Am simtit imperativ dorinta de a-mi manifesta ...

- ORA DE IARNA 2018. Aceasta ar putea fi ultima data cand romanii vor da ora inapoi, intrucat Comisia Europeana si-a propus ca de anul viitor sa se renunte la aceasta practica in UE. In țara noastra, decizia apartine Guvernului. La mijlocul lunii septembrie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Dupa ce in presa au aparut niște stenograme potrivit carora conducerea Senatului ar fi discutat in ultima ședința a Biroului Permanent, despre faptul ca daca se va menține multitudinea de deplasari externe, vor fi epuizate fondurile pentru vizitele oficiale in afara țarii. Adrian Țuțuianu,…

- „Oamenii precum Monica Macovei sunt neobositi in raspandirea intoxicarilor” „Ipocrizia doamnei Macovei nu cunoaste limite! Este inadmisibil ca dupa ce ani la rand a denigrat Romania in toate discursurile si actiunile sale din Parlamentul European, ca si cum aceasta ar fi fost principala ei misiune ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a intalnit miercuri cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, au informat surse parlamentare citate de Agerpres. Potrivit acestor surse, tema intalnirii ar fi fost vizita de marti la Bruxelles a liderului ALDE....

