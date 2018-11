"Nu l-am anuntat pe domnul Tariceanu pe acest subiect. Inteleg ca acesta este procedura, se inregistreaza la secretariatul presedintelui Senatului cand se aduc documente (...) De ora 15.10 am fost informat de cei de la staff ca a fost adus dosarul, eu am aflat ceva mai tarziu de 15.10. Nu stiu unde era domnul Tariceanu (n.r - la acea ora). La mine la birou a venit cineva din staff, ne-a prezentat adresa de inaintare si referatul. Am scris pe el catre Biroul permanent. Am scris 7.11.2018 si am semnat, ca in ideea ca aceste documente sa mearga catre Biroul permanent", a spus joi Manda la Senat.