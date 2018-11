Stiri pe aceeasi tema

- Cererea DNA privind inceperea urmaririi penale a lui Calin Popescu Tariceanu a ajuns la Senat. Conducerea Camerei superioare urmeaza sa se reuneasca in ședința pentru a o trimite la comisia juridica.Potrivit Regulamentului, Biroul Permanent trebuie sa se reuneasca de indata, iar comisia juridica trebuie…

