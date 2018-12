Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Roșca Stanescu susține ca parlamentarii nu vor da un vot in favoarea cererii DNA, insa jurnalistul susține ca nu exista deocamdata in spațiul public foarte multe informații din acest dosar pentru a se face o dezbatere in cunoștința de cauza. "Parlamentarii nu vor aproba solicitarea de…

- Comisia juridica a Senatului trebuie sa intocmeasca raportul la solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu-Tariceanu pana pe data de 10 decembrie, a decis, luni, Biroul permanent, potrivit Agerpres.

- 'Eu mi-as fi dorit ca Romania sa aiba cateva obiective pe care sa le urmareasca in viitorul mandat. (...) De exemplu, aderarea la spatiul Schengen ar fi putut sa fie un obiectiv si aici cred ca ar fi fost dezirabil ca sa existe o buna colaborare si comunicare intre institutiile care au un rol important…

- El este insotit de avocat, spre deosebire de miercuri cand a fost singur sa vada care sunt documentele adunate de procurori. Miercuri, dupa ce a parcurs aproximativ 80 de pagini din primul volum al dosarului, Tariceanu a spus ca solicitarea DNA "nu are sustinere in acuzare si este facut…

- Solicitarea de urmarire penala a lui C.P. Tariceanu a ajuns la Senat Vicepresedintele Senatului Claudiu Manda a precizat ca solicitarea Parchetului General de încuviintare a urmaririi penale împotriva lui Calin Popescu Tariceanu a ajuns la el mirecuri, 7 noiembrie, deoarece urma…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a comentat, intr-o interventie la Romania TV, informatiile potrivit carora DNA ar urma sa ceara inceperea urmaririi penale a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar. Daniel Zamfir apreciaza ca momentul in care a fost lansat acest scenariu nu este…

- Astfel, președintele Senatului trebuia sa mearga azi la Madrid, Spania, impreuna cu mai mulți lideri ai partidului, unde are loc congresul ALDE european. Tariceanu a decis sa nu mai participe la aceasta reuniune. Potrivi Romania TV, decizia președintelui senatului vine dupa ce aseara au aparut…

- Ion Cristoiu este de parere ca, in cazul in care, se confirma ca aceasta informație este reala, Calin Popescu-Tariceanu are nevoie de sprijinul social-democraților. ''Daca poți sa faci un asemenea gest de urmarire penala pentru liderul de partid din coaliția majoritara și președintele Senatului,…