Tăriceanu, urmărire penală. Dobre: Cusută cu ață albă. Formă de presiune "Vazand domnul Iohannis cum pierde teren, ca apar dosarele si alte lucruri bine ascunse, iata ca se incearca si o forma de presiune. Toata activitatea asta de manjire a domnului Tariceanu... Il ataca pe Dragnea din toate pozitiile - si este evident - si pe Tariceanu. Hai sa vedem ce a mai ramas de atacat. Sa vedem pana unde poate sa duca povestea asta. In mod evident, este cusuta cu ata alba si, culmea, toata povestea asta vine dupa "valiza". Baietii astia se numesc "intelligence". Fostii securisti sunt, mai nou, din "intelligence" si lasa valizele prin curtile taranilor. Mai era un pas: sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General cere incuviintarea inceperii urmaririi penale a lui Calin Popescu Tariceanu, anunta Antena 3. Solicitarea a fost trimisa la Senat si este vorba despre acuzatii extrem de grave, in dosarul Microsoft.

- Presedintele ALDE si al Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, invitat la emisiunea lui Mihai Gadea, la Antena 3, a comentat asupra informatiilor din ultimele zile, potrivit carora s-ar incerca ruperea coalitiei de guvernare. "Am vazut zvonuri care s-au raspandit in stanga si in dreapta…

- „Tot PSD-ul, in frunte cu mine, am spus: nu putem vorbi de o vina pentru ca eu sunt absolut convins ca in 10 august, institutiile statului n-au gresit cu nimic, n-au actionat ilegal, jandarmii si-au facut datoria, n-au reactionat absolut deloc inainte sa inceapa violentele. Reactiile si toate actiunile…

- „Nu dorim sa se dea cu barda, ci dorim sa se faca o dezbatere serioasa, transparenta. Nu la nesfarsit ... Eu vreau ca in aceasta sesiune parlamentara si asa am si discutat legile securitatii nationale sa fie adoptate, dupa care intra in morisca Iohannis, in morisca atacului Curtii Constitutionale, retrimiteri…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, considera ca viitorul candidat la alegerile prezidentiale trebuie sa fie din partea Coalitiei PSD-ALDE, iar impreuna cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au cazut de acord sa nu pronunte numele candidatului pana nu se fac niste analize. De asemenea, in contextul alegerilor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, considera ca viitorul candidat la alegerile prezidentiale trebuie sa fie din partea Coalitiei PSD-ALDE, iar impreuna cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au cazut de acord sa nu pronunte numele candidatului pana nu se fac niste analize. De asemenea, in contextul alegerilor…

- Deputatul Daniel Constantin a precizat, luni, ca ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a semnat in februarie 2018 un protocol de colaborare cu Parchetul General, mentionand ca aceasta este "mana dreapta" a lui Calin Popescu-Tariceanu, care s-a declarat impotriva acestor protocoale.Citește…

- FUMIGENE DE WEEKEND (48) Lobby bun si lobby rau? Giuliani versus Bloomberg FUMIGENE DE WEEKEND (48) Dupa desantul OMS - Bloomberg la Cape Town, la care au participat si alde Mihalțan si Voiculescu, Africa de Sud pregatește o lege antitutun “cu de toate”, de la interzicerea fumatului in locurile publice…