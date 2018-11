Tăriceanu, urmărire penală DNA. Decizie de ultimă oră Astfel, președintele Senatului trebuia sa mearga azi la Madrid, Spania, impreuna cu mai mulți lideri ai partidului, unde are loc congresul ALDE european. Tariceanu a decis sa nu mai participe la aceasta reuniune. Potrivi Romania TV, decizia președintelui senatului vine dupa ce aseara au aparut informații potrivit carora procurorii ar urma sa cera Senatului incuviințarea inceperii urmaririi penale pe numele lui Tariceanu. In acest context, informeaza sursa citata, Tariceanu a luat decizia de a iși anula participarea a ședința de la Madrid. El va ramane in țara pentru a studia documentele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația actuala a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pe numele caruia s-a trimis o solicitare de incepere a urmaririi penale pentru luare de mita, in dosarul Microsoft.

- Ion Cristoiu este de parere ca, in cazul in care, se confirma ca aceasta informație este reala, Calin Popescu-Tariceanu are nevoie de sprijinul social-democraților. ''Daca poți sa faci un asemenea gest de urmarire penala pentru liderul de partid din coaliția majoritara și președintele Senatului,…

- Se vorbeste frumos, pe la colturile PSD-ALDE, ca seful Senatului ar putea fi varianta coalitiei pentru prezidentialele de anul viitor. Se mai arunca declaratii, mai vin sondaje cum ca domnul Tariceanu ar sta bine, ca domnul Dragnea, nu prea. Si, pana la urma, de ce n-ar fi seful Senatului candidatul…

- Procurorii au dispus, in dosarul privind epidemia de pesta porcina, inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de raspandire a bolilor la animale sau plante si neglijenta in serviciu, a informat miercuri Parchetul General, informeaza AGERPRES . “La Sectia de urmarire penala si…

- Traficantii de droguri au golit continutul fructului si in locul acestuia au umplut carcasa cu cilindrii compacti cu cocaina. Acestea cantareau intre 800 de grame si un kilogram. Traficantii au "refacut" fructele de ananas, umplandu-le cu diferite cantitati de cocaina si pe deasupra le-au…

- Trezit brusc și cam de dimineața dupa chiolhanul de ieri, de la Palatul Snagov, lui Tariceanu i-au cazut, bag seama, foagrasul și somonul afumat cam greu la ficat și a inceput sa eructeze prostii. Aflat la reuniunea anuala a diplomației romane, șeful Senatului, inca amețit, probabil, de trascaul tradițional…

- ”Vom depune o sesizare penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție care ii vizeaza, in principal, pe Carmen Dan, prefectul Capitalei și pe alți actori politici sau guvernamentali despre care vom avea informații, pana la momentul depunerii sesizarii, ca au fost implicați in…