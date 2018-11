Stiri pe aceeasi tema

- Conform mai multor canale media, DNA ar fi facut o cerere de urmarire penala pe numele lui Calin Popescu Tariceanu. Presedintele Senatului neaga ca o astfel de cerere ar fi ajuns la Senat si acuza ca demersurile initiate de el deranjeaza „pe cei care au acaparat in mod ilegitim puterea in Statul Roman”.

- Potrivit surselor citate, acuzatia se refera la perioada in care Tariceanu a fost membru al Guvernului. Potrivit posturilor Digi24 si Realitatea TV, care citeaza surse judiciare, este vorba despre presupuse fapte de luare de mita, pe care Calin Popescu Tariceanu le-ar fi comis in perioada in care era…

- Procurorul sef al DNA a trimis procurorului general Augustin Lazar un referat in vederea sesizarii Senatului pentru formularea unei cereri de efectuare a urmaririi penale pentru infractiunea de luare de mita presupus a fi savarsita de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, au declarat surse…

- Ion Cristoiu este de parere ca, in cazul in care, se confirma ca aceasta informație este reala, Calin Popescu-Tariceanu are nevoie de sprijinul social-democraților. ''Daca poți sa faci un asemenea gest de urmarire penala pentru liderul de partid din coaliția majoritara și președintele Senatului,…

- Parchetul General cere incuviintarea inceperii urmaririi penale a lui Calin Popescu Tariceanu, anunta Antena 3. Solicitarea a fost trimisa la Senat si este vorba despre acuzatii extrem de grave, in dosarul Microsoft.

- Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, in cadrul unei interventii la Romania TV, despre tensiunile din interiorul PSD create de un asa zis grup al disidentilor care se opun presedintelui partidului, Liviu Dragnea. E vorba despre parlamentari care nu mai au de gand sa voteze, in corpore, proiectele…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, intr-o interventie in direct la Romania TV, rezultatele unui sondaj de opinie realizat de DC News, privitor la intentia de vot pentru alegerile prezidentiale. "Pe acest esantion au votat aproape 40.000 de persoane, daca adunati repondentii, iar…

- Dezvaluiri bomba in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu. In casa actualului presedinte al Senatului au fost plantate microfoane, iar timp de șapte ani, acesta a fost urmarit pas cu pas de DNA, informeaza Antena3„A fost interceptat in toate conversațiile. Asta arata o urmarire acerba. In ciuda…