- Conform mai multor canale media, DNA ar fi facut o cerere de urmarire penala pe numele lui Calin Popescu Tariceanu. Presedintele Senatului neaga ca o astfel de cerere ar fi ajuns la Senat si acuza ca demersurile initiate de el deranjeaza „pe cei care au acaparat in mod ilegitim puterea in Statul Roman”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la cererea de urmarire penala care ar fi fost emisa pe numele sau ca nu a primit nicio instiintare. In spatiul public au aparut informatii ca s-ar fi cerut urmarirea sa penala in dosarul Microsoft.

- Președintele Senatului și al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se distanțeaza de eșecul referendumului, aratand ca ALDE nu s-a implicat și nu și-a asumat acest demers. De asemenea, Tariceanu susține ca eșecul survine ca urmare a lipsei de interes a populației pentru tema supusa referendumului.”Nu…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca dezbaterea privind Romania din Parlamentul European este una cu mare miza politica, iar Romania a cazut la mijloc intr-un razboi politic și intr-o campanie electorala a actualilor europarlamentari de la Bruxelles.”Sigur ca nu e nicio…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca ”rau-voitorii incearca sa puna scrisoarea lui Rudolph Guiliani in cheia unui lobby” si ca scrisoarea acestuia arata ca abuzurile grave ale DNA-ului si protocoalele cu SRI ”au trecut oceanul”.

- Calin Popescu Tariceanu are o ieșire furibunda, dupa ce au ajuns, in spațiul public, inca doua protocoale secrete. Ele sunt semnate in decembrie 2016, intre actualul șef al SRI, Eduard Hellvig, și procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. Președintele Senatului spune ca cele doua protocoale ”reprezinta…

