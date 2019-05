Tăriceanu: Un eşec al lui Iohannis la referendum îl va dezarma în poziţionarea lui foarte agresivă din ultima vreme „E de presupus ca un esec al presedintelui il va dezarma in pozitionarea sa foarte agresiva din ultima perioada fata de Guvern si de majoritate. Ce ar insemna pentru noi un succes al referendumului? Ce a insemnat referendumul facut de Basescu cu ani in urma cu acea imbecilitate de reducere a numarului parlamentarilor argumentand ca vor fi cheltuieli mai putine. Democratia presupune si niste eforturi si niste cheltuieli. Poate sunt cheltuieli care se justifica foarte mult. Nu mai vorbesc despre Parlamentul unicameral. Eu voi participa la o dezbatere in Franta unde se va discuta rolul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

