Stiri pe aceeasi tema

- Conform Barometrului de opinie publica al Academiei Romane realizat de INSCOP Research in perioada 12 aprilie – 3 mai 2019, Klaus Iohannis conduce in preferințele electoratului pentru alegerile prezidențiale. Șeful statului ocupa prima poziție și in topul increderii in personalitațile politice,…

- Potrivit Barometrului de opinie publica al Academiei Romane realizat de INSCOP Research, rugati sa indice cu cine ar fi inclinati sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an, 31,3- dintre cei chestionati il aleg pe Klaus Iohannis (PNL), 12,3- pe Calin Popescu Tariceanu (ALDE), 9,8- pe Liviu Dragnea…

- "Sunt multi care si-ar dori si e foarte bine (sa candideze la prezidentiale, n.r.). O sa luam decizia dupa alegerile europarlamentare. Am fost intrebat si eu mereu. Indiferent ce spun eu, Iohannis nu scapa de obsesie. Am devenit obsesia lui si activeaza toate instrumentele ca eu sa dispar, sa ma…

- „Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam dupa alegerile europarlamentare. Am hotarat sa candideze cel care are cele mai sanse sa il invinga pe Klaus Iohannis”, a spus Tariceanu. Acesta a precizat ca este o decizie…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Tariceanu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce scor va obtine la alegerile prezidentiale si a afirmat ca va castiga, daca va candida. "Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam…

- Cel mai recent sondaj privind intentiile de vot ale romanilor pentru alegerile prezidentiale il plaseaza pe Klaus iohannis pe primul loc in preferintele romanilor. Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 74%% din repondenți.…

- ”Din punctul nostru de vedere, al ALDE, dl Tariceanu intruchipeaza calitațile principale ale unui președinte al Romaniei, așa cum o vedem și o dorim noi, un roman, un liberal, un democrat și un om care respecta instituțiile statului in matca lor constituționala și statul de de drept, din acest punct…

- Dupa numarul votanților, distribuția votului in timp și pe regiuni istorice, putem estima ca activele de partid (grupuri care se mobilizeaza la vot, prin rețele sociale) nu au acționat in 18 februarie, spre deosebire de 4 februarie, cand s-a desfașurat primul test. Astfel, au votat 24.629…