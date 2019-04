"Fara doar si poate ca este dreptul celor de la PSD sa decida cine sunt ministrii care ii reprezinta in cabinet si, asa cum se stie, Ministerul Justitiei era un portofoliu al PSD-ului. Acum, in ceea ce-l priveste pe Tudorel Toader, eu cred ca el a avut un rol important in demersul pe care noi, coalitia PSD si ALDE l-a intreprins pentru reformarea justitiei, pentru a incerca sa revenim la normalitate si a incerca sa asiguram independenta justitiei, pentru a rupe aceste legaturi oculte intre servicii si parchet, in fine, pentru a repune justitia in normalitate", a afirmat Tariceanu miercuri seara,…