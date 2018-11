Stiri pe aceeasi tema

- TDLE a organizat astazi, 30 noiembrie 2018, in parteneriat cu CSLDE și Institutul de Studii Liberale, evenimentul „ACADEMIA LIBERALA - Contribuția personalitaților liberale la infaptuirea Marii Uniri”. Au participat din partea ALDE dl Calin Popescu-Tariceanu - Președinte, Daniel Chițoiu - Secretar…

- Dan Amedeo Lazarescu, scriitor si om politic, de la a carui nastere se implinesc 100 de ani, a fost comemorat joi, in cadrul unui eveniment organizat de Institutul de Studii Liberale. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a evocat personalitatea lui Lazarescu, vorbind despre…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a anulat joi vizita oficiala la Madrid, unde urma sa participe la Congresul european ALDE, potrivit unor surse apropiate sefului Senatului. Congresul european ALDE este programat pentru perioada 8-10 noiembrie, la Madrid, la care vor…

- Asociația Educativa Godmother va organiza, in perioada 8 noiembrie – 11 noiembrie 2018, evenimentul cultural – educativ “Centenarul prin ochii prezentului – o incursiune digitala in istorie”, in parcarea Mall Baneasa. Prin acest eveniment, organizatorii iși doresc sa ofere participanților, la aniversarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca forul legislativ pe care il conduce trebuie sa gaseasca o solutie pentru a marca evenimentul de la 1 Decembrie - 100 de ani de la Marea Unire, precizand ca i-a rugat pe liderii grupurilor parlamentare "sa analizeze problema", conform…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca forul legislativ pe care il conduce trebuie sa gaseasca o solutie pentru a marca evenimentul de la 1 Decembrie - 100 de ani de la Marea Unire, precizand ca i-a rugat pe liderii grupurilor parlamentare "sa analizeze problema". "Exista o propunere…

- Un maraton de evnimente va avea loc, sambata noapte, la Biblioteca orașeneasca din Petrila, acolo unde va avea loc o noua ediție a evenimentului denumit “Noaptea bibliotecilor”. Cei care vor trece pragul bibliotecii sunt așteptați cu ateliere de creație, piese de teatru și multe alte surprize. Acțiunile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere cu Moon Hee-sang, presedintele Adunarii Nationale a Republicii Coreea, care a efectuat o vizita oficiala in Romania, in perioada 10-13 octombrie 2018, la invitația demnitarului roman. Inaltul oficial roman a reliefat faptul ca vizita…