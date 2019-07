Tăriceanu: Susţin ideea că există cheltuieli nejustificate la nivelul administraţiei; se impune o analiză drastică a Ministerului de Finanţe Intrebat despre proiectul privind reducerea costurilor pe ministere, Tariceanu a spus: "Nu am discutat un astfel de proiect si nici nu stiu sa existe un astfel de proiect". "Cu toate ca sustin ideea ca exista cheltuieli nejustificate la nivelul administratiei si se impune o analiza drastica facuta in primul rand de Ministerul de Finante care are tabloul cheltuielilor si cred ca acest lucru de vedere trebuie avut in vedere, probabil va fi un subiect de discutie in urmatoarele sedinte ale coalitiei", a adaugat Tariceanu. El a mai spus ca sunt rezerve la nivelul cheltuielilor in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

