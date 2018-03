Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca trebuie organizat un referendum pe tema redefinirii familiei in Constitutie si le-a transmis celor care au 'ingrijorari' ca Romania ar putea deveni o tara mai putin liberala ca acest lucru nu se va intampla. "Eu raman la convingerea…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sunt doi dintre liderii politici aflati la guvernare in 6 din cei 9 ani din intervalul 2007 – 2016, perioada in care Romania a pierdut o treime din totalul pierdut de intreaga Europa. In timp ce se bat cu statul paralel tara pierde bani europeni pe banda rulanta.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, la 10 ani de la preluarea pachetului majoritar de actiuni la Automobile Craiova, compania Ford a devenit un investitor redutabil in Romania si a contribuit la dezvoltarea industriei automobilului, principala ramura a economiei tarii noastre.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vizitat marti, impreuna cu ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, si adjunctul ambasadorului Germaniei in Romania, Kai Hennie, societatile Airbus, IAR si Premium Aerotec de pe platforma Ghimbav.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, ca a depus o contestatie cu privire la ”ilegalitatea ascultarilor telefonice” in ceea ce-l priveste, in dosarul Microsoft. El afirma ca ”aceasta practica a ascultarii telefoanelor a devenit endemica” in Romania, avand o amploare mai…

- Tariceanu, despre desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta “cat mai rapid”, adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca aceia care critica guvernarea din punct de vedere economic nu trebuie sa uite ca Romania are "cea mai inalta crestere economica" din Europa, iar in cazul in care ar fi fost ceva gresit din punct de vedere economic, atunci nu ar fi existat "aceasta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat miercuri seara, la Romania TV, ca Sebastian Ghita a spus lucruri "foarte interesante" in interviu, iar o lectie pe care trebuie sa o inteleaga aceia care au "cochetat" cu "statul paralel" crezand ca vor fi protejati este ca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca au existat discutii in contradictoriu cu reprezentantii PNL in cadrul sedintei Birourilor reunite ale celor doua Camere, pe tema sesizarii Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor Justitiei. "Tot timpul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit marti pe sefii delegatiilor participante la prima Reuniune a ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), care reuneste inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea baga ambasadorii in FOCURI: De unii ne putem dispensa! "Probabil…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a comentat, luni seara, la Romania TV, zvonul potrivit caruia președintele Klaus Iohannis nu și-ar mai dori al doilea mandat la Cotroceni și ca ar urma sa ocupe funcția de șef al Consiliului European, la sfarșitul anului viitor. Politicianul a vorbit și…

- Presedintele Senatului, despre deplasarile in strainatate ale alesilor: Trebuie strans putin surubul Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sustinut, luni, ca banii pentru deplasarile in strainatate ale senatorilor trebuie cheltuiti proportional, in fiecare luna, altfel nu se vor incadra…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca vrea sa organizeze, pe 27 martie, o sedinta solemna a celor doua Camere ale Parlamentului pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca a vazut doua tipuri de reacție dupa vizita prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in Romania. Acesta spune ca au fost politicienii au criticat tara și alții care au avut o poziție de “verticalitate si in conformitate cu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vazut in spatiul public doua tipuri de iesiri: una in care politicienii au criticat tara – ceea ce i-a adus aminte de comunism – si una pe care ar numi-o de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca e nevoie sa se ajunga la referendum in ceea ce priveste redefinirea familiei pentru ca este o chestiune ceruta de 3 milioane de romani, sustinand ca isi asuma sa fie considerat conservator la Bruxeles din aceasta cauza.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.Dupa intalnirea pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, Timmermans…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Republicii Islamice Iran in Romania, Hamid Moayyer, ocazie cu care a exprimat dorinta partii romane de a dinamiza relatiile economice si de a amplifica volumul schimburilor comerciale. "Presedintele Senatului,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, dupa Adunarea Parlamentara a Mediteranei (APM) ca Romania a devenit membru al acestei adunari din 2017, iar lucrurile pe care le avem in comun cu aceasta familie sunt mai multe decat cele care ne diferenteaza.„Cateva elemente…

- Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu scutirea de impozit pentru IT-isti si spune ca sunt si in alte domenii oameni extrem de valorosi, care nu beneficiaza de aceleasi avantaje. „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Sinaia, ca Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, el pledand pentru o solutie de echilibru in acest caz. 'Eu cred intr-o solutie de echilibru (...). Eu cred ca noi suntem…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, vineri, ca in cadrul dezbaterii legilor justitiei din Parlamentul European a asistat la un concurs de epitete si atacuri din partea unor europarlamentari romani impotriva adversarilor politici, dar si la o campanie de fake-news.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a pledat, joi, in intalnirea cu ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Cord Meier-Klodt, pentru dialog si "comunicare deschisa si constanta" si a subliniat importanta asigurarii de catre partenerii apropiati ai Romaniei a unor abordari…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, joi, 8 februarie 2018, cu E.S. Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania. Intalnirea a prilejuit trecerea in revista a principalelor aspecte de interes actual ale agendei bilaterale, in contextul reciproc…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- "(...) statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. Majoritatea romanilor vad cu ingrijorare ca Romania a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, inclusiv fata de primii ani de dupa 1990, cand o serie de institutii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa in care nu s-a decis daca se va inscrie, sa fie decise doar de electorat. Intrebat miercuri la Romania TV daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis in 2019, Tariceanu a raspuns: "Nu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat, marti, ca Romania este „sub asaltul” „statului paralel", al celor care „au ajuns sa fie corpuți de putere” si ca ALDE, partidul pe care il conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul paralel".

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut marti ca in Romania exista „un asalt al statului paralel” si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul paralel”.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a participat la un eveniment organizat de fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, privitor la acțiunile ”statului paralel” in Romania. Tariceanu susține ca ceea ce vedem in aceste zile, mai ales razboiul dintre Guvern și SPP, este doar varful icebergului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca, pe langa scrisoarea trimisa conducerii Comisiei Europene, comunicarea cu oficialii acestui for se va realiza si prin intalniri directe. Intrebat vineri, la Romania TV, despre o eventuala comunicare directa cu Comisia Europeana,…

- "Multa lume a vorbit de anul economic, adica 2017 care a bulversat mediul de afaceri si oamenii. Nu neg ca au fost greseli, dar per ansamblu daca masurile erau proaste atunci Romania nu realiza performanta de crestere economica de peste 7%, fiind pe primul loc in UE", a punctat seful Senatului.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca actiunile miliardarului american George Soros prin care "o minoritate galagioasa" doreste sa-si impuna punctul de vedere in pofida majoritatii reprezinta "un demers pervers". El a facut aceasta declaratie in contextul in care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România.

- Anul acesta am putea avea parte de un referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie. Asta, daca ii ascultam pe liderii PSD, cei care insista sa-i cheme pe romani la urne. Frana e trasa insa, de partenerii de Coalitie. Cei de la ALDE sprijina familia traditionala, dar nu vad o prioritate in acest…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cheama pe romani, in mesajul de Anul Nou, sa colaboreze "pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun"."La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul…

