- Un nou protest in Baia de Arama, satul din care a fost preluata spre adoptie Sorina, fetita de 8 ani. Localnicii cer autoritatilor sa o readuca pe Sorina la familia care a avut-o in plasament.

- Ma numar printre romanii stupefiați și emoționați de drama micuței Sorina, de acum celebrul caz de la Baia de Arama, susține Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, care condamna comportamentul procurorului și prezența mascaților la un caz de adopție.„Ca parinte știu ce inseamna…

- Facias – Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului cere CSM excluderea din magistratura a procuroarei care a ”TARAT-O PE STRADA pe Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama adoptata de o familie din Statele Unite”, se arata intr-o postare pe Facebook. Totodata, FACIAS, invita…

- Mandatul de perchezitie la locuinta asistentului maternal care o avea in plasament pe Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama adoptata de o familie de romani din SUA, viza strangerea de probe privind mai multe infractiuni, printre care lipsirea de libertate, rele tratamente aplicate minorului, nerespectarea…

- "Anul trecut la Parlament am facut o serie de adaptari si am adoptat legea exploatarii off-shore. De atunci prea putine semne am primit de la concernul Exxon-OMV in legatura cu investitia pe care urmeaza sa o faca in Marea Neagra. Aceasta rezerva, aceasta tacere a concernului Exxon-OMV se datoreaza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca le-a solicitat senatorilor din Comisia juridica sa urgenteze elaborarea avizului in privinta cererii DNA de incepere a urmarii penale in cazul sau, mentionand ca este dispus in orice moment sa prezinte in plen punctul sau de vedere.…