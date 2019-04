Tăriceanu: Sunt pregătit să îmi asum candidatura la Preşedinţie Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca este pregatit sa isi asume candidatura la Presedintie, adaugand ca o decizie in coalitia de guvernare va fi luata dupa alegerile pentru Parlamentul European si dupa o analiza a sondajelor de opinie. "Candidatura la Presedintie se va anunta oficial, dar nu vorbesc neaparat in nume propriu. Am discutat acest subiect in cadrul coalitiei, eu sunt pregatit sa imi asum aceasta candidatura, in conditiile in care vom vedea care este cel mai bine plasat candidat in cursa pentru fotoliul de la Cotroceni. Vom face acest lucru, cel mai probabil, dupa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

