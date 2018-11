Afla prognoza meteo pentru Maramures, in perioada 5-18 noiembrie

In judetul Maramures, temperatura aerului va fi in general in scadere, in perioadele 5-9 noiembrie si 14-18 noiembrie. Scaderea va fi mai pronuntata la valorile diurne, iar in restul timpului nu va avea variatii semnificative. In medie, valorile maxime se vor incadra intre… [citeste mai departe]