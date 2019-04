Stiri pe aceeasi tema

- Conform scrisorii prezentate de Europa FM, datata 22 februarie, Tariceanu s-a angajat, in fata colegilor europeni, ca va "evita alunecarea pe o panta iliberala", lucru care nu s-a intamplat. "Asa cum stiti, in ultimele sase luni a existat o comunicare intensa intre Grupul ALDE din Parlamentul European…

- ALDE Romania au lansat critici dure miercuri la adresa lui Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, care a solicitat oficial excluderea partidului condus de Calin Popescu Tariceanu din familia europeana (ALDE european), potrivit unui punct de vedere remis presei.

- Procedurile pentru excluderea romanilor din Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa au inceput la finalul lunii trecute, se arata intr-o scrisoare a liderului deputaților ALDE, Guy Verhofstadt, intrata in posesia Europa FM. Guy Verhostadt amintește ca liderul roman Calin Popescu Tariceanu…

- Grupul ALDE din Parlamentul European pregatește excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu. Procedurile pentru excluderea romanilor din Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa au inceput la finalul lunii trecute, se arata intr-o scrisoare a liderului deputaților ALDE, Guy Verhofstadt,…

- Calin Popescu Tariceanu a susținut, joi, ca el continua sa comunice cu Guy Verhofstadt, precizand insa ca liderul grupului ALDE din Parlamentul European nu știe in detaliu modificarile legilor justiției. Acesta a adaugat ca ALDE Romania va ramane in familia europeana din care face parte.

- Liderul grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat, marți, la Strasbourg, ca, momentan, nu se va deplasa in Romania pentru a ajuta ALDE Romania in viitoarea campanie pentru alegerile europene, in condițiile in care nu l-au…

- Avem in aceste zile cateva mostre despre modul in care se va desfasura campania electorala pentru Parlamentul European, atat la nivel national, cat si la nivel international. Interesant este modul in care evolueaza relatiile dintre PSD si ALDE. Nu partidul lui Calin Popescu Tariceanu, ci Grupul Aliantei…

- Liderul ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, i-a cerut, liderului ALDE Romania, Calin Popescu Tariceanu, sa se opuna ordonantei de amnistie si gratiere. In caz contrar, partidul lui Calin Popescu Tariceanu va fi exclus din familia liberalilor europeni inainte de alegerile europarlamentare.…