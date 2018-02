Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului, așa cum prevede legislația, in prezent. Afirmația lui Tariceanu vine in contextul scandalului legat de renunțarea de catre Guvern a protecției SPP, in urma…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, miercuri, ca George Maior, Florian Coldea si generalul SRI Dumitru Dumbrava sunt câtiva dintre „capii Sistemului paralel de putere” si a afirmat ca procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, minte, devenind „un…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca reactiile din ultima perioada ale liderilor Uniunii Europene, referitoare la Romania, au aratat ca exista o denaturare a informatiilor care ajung la forurile europene.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut marti ca in Romania exista "un asalt al statului paralel" si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu ""statul...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a participat la un eveniment organizat de fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, privitor la acțiunile ”statului paralel” in Romania. Tariceanu susține ca ceea ce vedem in aceste zile, mai ales razboiul dintre Guvern și SPP, este doar varful icebergului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica, la Parlament, ca printr-o relatie „solida" Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania", respectiv se va castiga „lupta cu statul paralel".

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România.

- Lia Olguta Vasilescu scrie pe Facebook, despre cazul presedintelui CJ Neamt Ionel Arsene, ca acesta este inca un abuz al DNA impotriva unui lider PSD, sustinand ca dosarul este unul superficial. Arsene a fost plasat vineri sub control judiciar.

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, considera ca decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie sa fie luata în urma unei analize amanuntite, astfel încât programul de guvernare al coalitiei PSD - ALDE sa fie pus în aplicare. "ALDE…

- ”ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD. Noua propunere oficiala pentru functia de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Insa, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cheama pe romani, in mesajul de Anul Nou, sa colaboreze "pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun"."La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-un interviu acordat Gandul si Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui „sistem represiv” pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment - si cred ca acesta…

- "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez pozitia curajoasa, constanta si argumentata in favoarea reinstaurarii democratiei si impotriva abuzurilor pe care le comit in Romania, reprezentatii puterii oculte a serviciilor secrete si a justitiei de tip “camp…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, are nedumeriri dupa ce a citit scrisoarea prin care ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au facut apel la „toate partile implicate” in procesul de reforma a justitiei „sa evite orice actiune care…

- Legile Justitiei | Scandal in Senat pe tema asocierii Romaniei cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea si functionarea CSM Sedinta de plen a Senatului a inceput, joi, cu dispute intre majoritatea parlamentara si Opozitie, dupa ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat Romania cu Polonia…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a organizat, duminica, o conferinta de presa, pentru a anunta ca lanseaza initiativa civica Romania 3.0, el sustinand ca romanii sunt ”arestati de o putere ascunsa, ilegitima si abuziva care, recurgand la subversiune, santaj, amenintari, determina deciziile politice,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca partidele de opoziție se implica in proteste civile intr-o incercare de a redobandi credibilitatea pierduta. Șeful Sentatului mai spune și ca astfel de acțiuni nu sunt acceptabile intr-o societate democratica unde opoziția are alte parghii la…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, intr-un mesaj prilejuit de Ziua Constitutiei, ca parlamentarii ALDE vor continua sa actioneze pentru „a ingradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel” și menționeaza ca ”Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman…

- Calin Popescu Tariceanu spune ca Parlamentul Romaniei deranjeaza pe multi oameni de la varful "sistemului paralel", iar teama acestora ca isi vor pierde functiile si puterea a generat "reactii nedemocratice, dincolo de limita Constitutiei". "Pe zi ce trece, constat ca Parlamentul Romaniei…

- Dana Girbovan, președintele Uniunii Judecatorilor din Romania (UNJR), explica intr-o postare pe Facebook necesitatea modificarii legii privind raspunderea magistraților, care in forma actuala este inaplicabila.„Vad ca se continua dezbaterea publica daca statul poate sau are obligatia sa porneasca…

- Mesaje de condoleante adresate Familiei Regale Majestatea Sa, Regele Mihai. Foto: Casa Regala Presedintele Klaus Iohannis a evocat personalitatea impresionanta a Maiestatii Sale. Klaus Iohannis: Regele Mihai a fost una din cele mai mari personalitati ale României si a scris cu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat luni ca statul de drept reprezinta inca "un deziderat" pentru Romania. "Daca ar fi stat de drept, atunci multe lucruri nu s-ar fi intamplat. Nu am avea manifestatii neautorizate, nu am avea profesori batuti in scoli, nu am avea persoane…

- Afirmatii soc ale ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. In direct la TVR, la emisiunea Romania9, moderata de Ionut Cristache, ministrul a facut dezvaluiri incredibile.Citește și: Transfer istoric la FCSB: Ce suma uriașa i-a intrat in cont patronului Gigi Becali "E foarte posibil…

- Sa presupunem ca „statul paralel” chiar ar exista. Asa, si?... De cand PSD a oficializat, prin Rezolutia de la Bai, sintagma „stat paralel si ilegitim” nimeni n-a fost in stare sa si defineasca in mod convingator notiunea cu pricina. Dar oare ce-ar fi daca „statul paralel” n-ar fi doar delirul mintilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca nu a primit inca nicio invitatie din partea Administratiei Prezidentiale pentru a participa la parada si receptia organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar in cazul in care va primi nu ii va da curs. „Nu am primit o invitatie…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a scris, pe Facebook , ca seful PSD, Liviu Dragnea, si cei din jurul sau "sunt tot mai rupti de realitate", iar PSD este "deturnat" si "tarat intr-o lupta cu un dusman imaginar", pentru ca "statul paralel chiar exista", iar "Liviu Dragnea este exponentul cel mai notoriu…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat oportunitatea includerii in Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila a Romaniei a provocarilor reprezentate de "statul paralel, statul ocult". "Strategia de Dezvoltare Durabila trebuie actualizata cu Agenda 2030…

- România nu s-a desprins de trecutul ei si de practicile regimului comunist, a declarat, marti, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care considera ca în ultimii ani se fac presiuni asupra Parlamentului si Guvernului prin metode represive, precum fabricarea dosarelor, încarcerari…

- PARLAMENTUL ROMANIEI S E N A T Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, luni, 13 noiembrie 2017, cu Dimitar Borisov Glavchev, președintele Adunarii Naționale a Republicii Bulgaria, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul oficial bulgar o intreprinde in Romania. Agenda…