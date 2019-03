Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata, la Constanta, ca alianta PSD - ALDE isi doreste ca, la alegerile prezidentiale din acest an, sa aiba un candidat care sa dea structurii politice maximul de sanse, pentru ca, odata intrat in turul doi, acest candidat sa il poata invinge…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat sâmbata, la Constanta, ca el contesta vehement organizarea unui eventual referendum pe Justitie pe data de 26 mai, în aceeasi zi cu alegerile europarlamentare.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat sambata, la Constanta, ca el contesta vehement organizarea unui eventual referendum pe Justitie pe data de 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare. "Curtea Constitutionala a decretat ca nu este neconstitutional,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca in ultimii 12 ani in Romania s-a facut o „justitie selectiva”, cu scopul de a „elimina elite intelectuale”, oameni obisnuiti si politicieni.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca ALDE, ca membru al Coalitiei, trebuie sa isi sustina echipa guvernamentala, fiind alaturi de ministrul Tudorel Toader la votul care se va acorda miercuri in Camera Deputatilor pe motiunea simpla pe Justitie, precizand insa ca nu poate garanta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca ALDE, ca membru al Coalitiei, trebuie sa isi sustina echipa guvernamentala, fiind alaturi de ministrul Tudorel Toader la votul care se va acorda miercuri in Camera Deputatilor pe motiunea simpla pe Justitie, precizand insa ca nu poate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat miercuri, in contextul votului din Comisia LIBE a Parlamentului European pentru Laura Codruta Kovesi, ca este o demonstratie perfecta a modului "cum intervine factorul politic in aceasta alegere". "Este o exemplificare perfecta…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a avut loc un nou termen de judecata in celebrul Dosar al Retrocedarilor din Constanta, cauza in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a primit in prima instanta cea mai mare pedeapsa: patru ani de inchisoare cu suspendare.Magistratii…