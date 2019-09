Tăriceanu spune ce ar fi vorbit cu Dăncilă: A venit să-mi propună asta! "Am avut o discutie cu doamna Dancila, la un moment dat in luna august. In momentul in care a inteles ca suntem nemultumiti de modul in care merge guvernarea, i-am spus doamnei Dancila: 'Uitati-va putin ca suntem intr-o defensiva de doi ani de zile. Perceptia generala a populatiei este proasta, cu toate ca sunt anumite lucruri care s-au facut bine, anumite performante economice bune: crestere economica, salarii marite, pensii marite, somaj redus. Dar de ce e perceptia proasta? Pentru ca sunt alte lucruri care sunt taxate sever de catre oameni: perceptia legata de coruptie, incompetenta, nepotismul.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

