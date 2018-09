Tariceanu spune ca ALDE nu se implica in campania pentru referendum si vine cu un sondaj

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a transpus in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, iar acest lucru pune in pericol piata financiara europeana, arata Comisia Europeana. Acest mesaj apare in cererea de chemare in judecata a Romaniei,…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat joi, intr-o conferinta de presa organizata la Braila, referitor la recentele declaratii privind constructia podului peste Dunare, viitorul Golden Gate al Romaniei, ca proiectul este in termen cu depunerea hartiilor la Bruxelles. "Am auzit o multime de…

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, trimisa președintelui Klaus Iohannis in care cere verificarea protocoalelor, ”pare scrisa de consultanții de relații publice ai unor persoane anchetate”.Prima…

- Mama Antoniei a afirmat raspicat ca nimic nu este mai important pe lume decat familia. Denise Iacobescu, mama Antoniei, este foarte atașata de fiica sa și de nepoții ei. Pe contul sau de socializare, Denise Iacobescu a spus foarte clar ca, pentru ea, nimic nu este mai important decat familia. Mesajul…

- Președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, Florin Iordache (PSD), a afirmat, intr-un comunicat, ca oficialii Comisiei de la Venția au laudat „ judecatorilor de a procurorilor…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti informeaza ca abuzul in serviciu este pedepsit drastic in Germania, iar pedepsele pleaca de la simple amenzi pana la ani grei de inchisoare. "In Germania, urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata prin intermediul mai multor paragrafe din legi…

- Comunitatea Coruptia ucide anunta organizarea unui protest marti seara, la ora 19:00, in Piata Victoriei, dupa ce Senatul a adoptat in procedura de urgenta si in sedinta extraordinara modificarile la Codul Penal. "Au votat Codul Penal la Senat. Au votat ca Dragnea si ceilalti penali sa fie…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca formatiunea pe care o conduce a decis, luni, sa trimita catre presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, o scrisoare in care sa ceara suspendarea dezbaterilor la modificarile Codului Penal pana la…