Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, in contextul discuțiilor despre dosarul lui Calin Popescun Tariceanu, in care DNA cere urmarirea penala, avocatul lui Gabriel Sandu, Dan Chitic, spunea numele lui Traian Basescu și anunța o bomba pe scena politica. Dan Chitic, avocatul lui Gabriel Sandu, a spus, joi, in emisiunea…

- Calin Popescu Tariceanu declara ca, probabil, cu cererea DNA in cazul sau se doreste ruperea coalitiei, spunand ca prin hotararile de guvern din 2008 statul doar a intrat in legalitate cu privire la Microsoft. Tariceanu acuza si o campanie de "fake news" in cazul sau. "Realitatea e ca nu am luat niciun…

- Senatorul USR Mihai Goțiu a afirmat, joi, ca Hotararile de Guvern pe Calin Popescu Tariceanu le-a semnat in 2008, ca premier, iar mana lui dreapta din ALDE, Varujan Vosganian, ca ministru al Economiei și Finanțelor, il dau de gol.„Hotararile de Guvern pe care le-a semnat in 2008, ca premier…

- Informatia a fost confirmata, joi, pentru Agerpres, de vicepresedintele Senatului, Claudiu Manda. Dupa prezentarea solicitarii in Biroul permanent al Senatului, care se va reuni cel mai probabil luni, aceasta va fi inaintata Comisiei juridice in vederea formularii unui punct de vedere ce va fi transmis…

- In mass media a aparut astazi informatia ca procurorul sef al DNA a trimis procurorului general Augustin Lazar un referat in vederea sesizarii Senatului pentru formularea unei cereri de efectuare a urmaririi penale pentru infractiunea de luare de mita presupus a fi savarsita de presedintele Senatului,…

- DNA a cerut Senatului urmarirea penala a lui Calin Popescu Tariceanu pentru luare de mita in perioada cat a fost in Guvern, cel tarziu in 2008, fiind vorba despre dosarul Microsoft. Reprezentanții Parchetului General au precizat ca DNA a transmis procurorului general un referat al cauzei in vederea…

- DNA a cerut Parlamentului avizarea urmaririi penale impotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la 10 ani de cand era prim-ministru, pentru ca ar fi semnat doua acte adiționale privind Microsoft. „Nici nu știam și nici nu știu, pentru ca, pana in acest moment, nu am primit nicio astfel…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, tuna si fulgera dupa ce s-a aflat ca DNA il vrea urmarit penal pentru o presupusa mita in afacerea licentelor Microsoft. Liderul ALDE considera ca se pune in scena operatiunea "Salvati-l pe Lazar", iar unii oameni politici apeleaza la astfel de mecanisme…