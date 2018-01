Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au semnat, miercuri, o scrisoare comuna adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans in care explica faptul ca dezbaterea legilor justitiei s-a…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr-o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei.

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna semnata de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de prim-vicepresedintele Frans Timmermans, postata pe site-ul Comisiei Europene.

- Guvernul a dat un aviz negativ pentru Statutul Casei Regale promovat de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Premierul a precizat in repetate randuri ca nu este de acord cu propunerea venita din partea celor doi președinți. Guvernul a dat un aviz negativ Statutului Casei Regale, susținut de Liviu…

- Politicianul anului 2017, potrivit sondajului DCNews, este Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și al Senatului, care a obținut 9.343 de voturi, adica 33,68%. In topul preferințelor cititorilor DCNews urmeaza Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, care a obținut 7.098 de…

- Calin Popescu Tariceanu crede ca Departamentul de Stat american a tratat cu superficialitate informațiile aparute an presa privind modificarile Legile Justiției."Este Departamentul de Stat o victima a fake news-urilor? CPT: Constat cu regret ca exista o informare extrem, si subliniez…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, in legatura cu ingrijorarea ambasadelor din unele state UE privind Legile Justitiei, ca tuturor misiunilor diplomatice, Comisiei Europene si ambasadorilor romani din tarile UE li se va transmite aceasta legislatie tradusa in limba…

- "Cate lucruri sunt normale in societatea romaneasca? La cate dezvaluiri au ieșit și la cate stenograme am vazut despre ce s-a intamplat in anii trecuți... poate avem timp mai mult sa discutam anul viitor despre acest subiect", a zis Liviu Dragnea. Intr-o conferința de presa, fostul ofițer…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- Oficialitatile romane isi prezinta omagiile la catafalcul Regelui Mihai Foto: Agerpres.ro. Cele mai înalte oficialitati ale statului, în frunte cu presedintele Klaus Iohannis, s-au recules, în aceasta dupa-amiaza, la catafalcul Regelui Mihai si au prezentat condoleante familiei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a replicat dur cererea lansata de membri ai Opozitiei de a amana dezbaterile pe Legile Justitiei dupa decesul Regelui Mihai I.Citeste si: Tudose raspunde la intrebarea-cheie: Vrea sa preia PSD? - VIDEO "Iertati-ma, chiar nu-mi permit, din respect pentru…

- Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, nu au asistat la parada militara, Tariceanu aflandu-se in sediul ALDE din vecinatatea imediata a Arcului de Triumf, in timp ce Liviu Dragnea nu a fost vazut in zona in ...

- "Doresc "La multi ani Romaniei", in primul rand, "La multi ani, romanilor!" Sa dea Dumnezeu sa avem un an, care urmeaza, de pace, de liniste si de bunastare! Imi doresc din tot sufletul. La multi ani, de Ziua Nationala!", a precizat el, dupa ce a participat la ceremonia organizata in Parcul Carol…

- Mircea Geoana, fost ministru de Externe și fost lider PSD, reacționeaza fata de comunicatul dat publicitatii marti de Liviu Dragnea, impreuna cu presedintele Senatului, ca replica la pozitia exprimata de Departamentul de Stat al SUA privind Legile Justitiei. Acesta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Scandal urias în plenul Camerei Deputatilor. Opozitia cere din nou demisia lui Liviu Dragnea. Reacția vine dupa ce Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au trimis un raspuns Departamentului de Stat al SUA pe tema modificarilor legilor Justitiei in numele Parlamentului României,…

- Un grup de deputați USR a parasit miercuri lucrarile plenului și a intrat in cabinetul președintelui forului legislativ, Liviu Dragnea, pentru a protesta fața de comunicatul dat publicitații marți de acesta, impreuna cu președintele Senatului, ca replica la poziția exprimata de Departamentul de Stat…

- Europarlamentarul Siefgried Mureșan a reacționat in scandalul iscat in jurul modificarilor Legilor Justiției, schimbari fața de care Departamentul de Stat al SUA s-a aratat ingrijorat și a solicitat Parlamentului Romaniei sa nu le adopte. El a spus ca poziția Statelor Unite este „una absolut corecta…

- Publicatia americana Washington Post a analizat reactia pe care au avut-o Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu la comunicatul emis de departamentul de stat al Statelor Unite. Liderii coalitiei de stanga, aflata la guvernare, au respins criticile din partea Departamentului de Stat american,…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care urmarește "sa consolideze independența sistemului judiciar" și "eliminarea influențelor politice in funcționarea Justiției", se arata intr-un comunicat de presa transmis marți de președintele Senatului,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, ca nu va putea merge la receptia de la Cotroceni de Ziua Nationala, dar ca va fi prezent la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf.Citeste si: S-a activat PLANUL ROSU in Maramures. Mai multe VICTIME dupa ce un autocar s-a ciocnit cu un camion -…

- Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, s-a rastit la jurnaliști, atunci cand a fost intrebat joi, dupa reuniunea organizației de pensionari a PSD, care l-au intrebat daca a discutat cu aceștia și despre dosarele sale. Președintele Camerei Deputaților a participat la aceasta intrunire alaturi de…

- Punerea sub sechestru a averii lui Liviu Dragnea l-a scos din tatani pe presedintele Senatului, care spune ca masura demonstreaza ca DNA ”face justitie selectiva”. Modul in care evolueaza dosarul TelDrum i-a risipit ultimele dubii lui Calin Popescu Tariceanu si l-au convins ca DNA e pe cai gresite.…

- "Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au refuzat, fara nicio justificare, solicitarea PNL de a astepta avizul Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei. Asa cum am avertizat de ieri, cand am depus aceasta solicitare la Birourile reunite, PSD prin liderul sau si partenerul de alianta ALDE, Calin…

- "Tot ce face DNA in ultima perioada este limpede ca lumina zilei ca face justitie selectiva. DNA a devenit un jalnic instrument politic. Din ce in ce mai multi romani vad asta, este grav pentru ca duce la lipsa increderii intr-o institutie fundamentala- justitia. Face mult rau si asupra imaginii…

- PNL cere Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului sa solicite avizul Comisiei de la Venetia pe pachetul de legi ale Justitiei. Anunțul a fost facut marti de liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. In plus, liberalii cer supunerea pachetului de legi unei dezbateri ample si sa se…

- Klaus Iohannis i-a invitat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la recepția de la Cotroceni de anul acesta, dar și la parada de 1 Decembrie. Invitațiile au fost trimise de catre Administrația Prezidențiala și vor ajunge atat la președintele Senatului, cat și la președintele Camerei Deputaților.…

- O propunere legislativa privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSIDI) SA a fost inregistrata la Biroul permanent al Senatului, initiatori fiind 185 de parlamentari PSD si ALDE, printre care si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor,…

- "Nu as vrea sa comentez ce a fost anul trecut. In opinia mea, nu a fost un lucru in regula. Anul acesta, pe parteneriatul pe care il avem cu Administratia Prezidentiala, noi am comunicat o lista cu invitati. Invitatiile le adreseaza, oficial, Administratia Prezidentiala. Eu sper ca vom avea o parada…

- Mai zilele trecute, pe site-uri și pe televiziuni, a circulat, intocmita dupa metoda de lucru tipica gazetarului roman de școala noua – copy paste, adica - știrea potrivit careia, marți 7 noiembrie 2017, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a raspuns lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele l-a atacat dur pe Calin Popescu Tariceanu, despre care a zis ca este obsedat de tema justiției, iar aceasta obsesie a aparut dupa ce procurorii l-au deferit justiției. "In Romania nu exista stat paralel sau canale subterane.",…

- "Suntem categoric impotriva procedurii de urgența și nu ințelegem de ce niște legi care reglementeaza activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, organizarea judiciara, statutul procurorilor și judecatorilor, sa fie dezbatute in procedura de urgența. (...) Creeaza un semn de intrebare legat…

- Liviu Dragnea nu a dorit sa dea detalii in privința amendamentelor la legile justiției. "De-abia a fost depus la comisia speciala. Am ințeles ca membrii comisiei speciale au redactat impreuna un proiect comun și incep dezbaterile in acea comisie pe acel proiect de lege", a declarat Liviu Dragnea…

- ”Am discutat despre necesitatea plafonarii cheltuielilor generale ale statului. Da, este posibil sa facem si unele reduceri de cheltuieli, dar nu in sensul in care a fost evocat, nu vor exista concedieri. Am vazut titluri de aceste gen care mi se par niste enormitati, niste bazaconii. Nu s-a discutat…