- ALDE se reuneste, marti, in sedinta de urgenta, dupa scandalul legat de nominalizarea lui Teodor Melescanu, pentru sefia Senatului, din partea PSD. In partid sunt nemultumiri legate de aceasta decizie acceptata de Melescanu, astfel ca se va discuta despre soarta acestuia, in partid. Pe de alta parte,…

- ”Am stabilt calendarul de discutii. Pentru ca aceasta motiune de cenzura sa aiba sanse de succes, in afara de parlamentarii PNL, avem nevoie de sustinerea a inca sase formatiuni politice sau grupuri parlamentare. Exista un proiect de text al motiunii pe care noi l-am aprobat de principiu, dar urmeaza…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, ca partidul sau putea sa revendice functia de presedinte al Senatului, dar l-a propus pe Teodor Melescanu pentru ca locul a fost al ALDE, iar...

- "Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in incercarea de a se salva de la inec. A ajuns sa promita cam tuturor parlamentarilor ALDE chiar portofolii ministeriale, doar - doar ii va convinge sa i se alature. Si, cum n-a reusit, acum a scos pe 'taraba', tot pentru colegii mei, inclusiv…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca premierul Viorica Dancila incearca sa-i momeasca pe parlamentarii din ALDE cu promisiunea acordarii funcției de președinte al Senatului, pe care o deține Tariceanu in momentul de fața. ”Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, transmite un semnal catre șeful statului Klaus Iohannis cu privire la propunerile de miniștri interimari trimise de Viorica Dancila la Cotroceni, susținand ca este nevoie de aprobarea Parlamentului, fiind schimbata structura politica a Guvernului.“In…

- Liderii ALDE se vor reuni saptamâna viitoare în ședința Delegației Permanente Naționale dupa ce în prealabil vor avea o noua întâlnire în Coaliție. Calin Popescu-Tariceanu așteapta în continuare raspunsul de la social-democrați în ceea ce priveste prioritațile…

- Amenințarea ieșirii de la guvernare este atent construita și planificata de cateva saptamani in interiorul ALDE. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca liderii ALDE aveau o strategie in acest sens, dar cazul de la Caracal a dat peste cap planurile lui Tariceanu. Mai exact, rectificarea bugetara…